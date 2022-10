Az évtized végére akár 75 százalékkal is nőhet a használt órák piaca világszerte, egyre nagyobb üzletet látnak benne ugyanis a szakértők. Évente jelenleg nagyjából 20 milliárd svájci frankért cserélnek gazdát a ketyegők, 2030-ra pedig a 35 milliárdot is elérheti a piac a Deloitte előrejelzése szerint. A vásárlók természetesen a használt órákban is a minőséget keresik, vagyis fontos a márka.

Fotó: Getty Images

Lépnek a nagy márkák

A kereslet a nagy óragyártókat is arra késztette, hogy nyissanak a használt készülékek felé: a Bloomberg cikke szerint a Richemont luxusóracég emiatt kebelezte be a Watchfinder nevű oldalt. Ezen régebbi kiadású órákat is lehet vásárolni.

A Deloitte szakértői szerint várhatóan egyre több nagy óramárka készül majd hasonlóra, azaz nyitni fognak a használt órapiac felé. A cég szerint az olyan platformok, mint a Chrono24, a Subdial, a Watchbox és a Hodinkee komoly növekedés előtt állnak. Ezeken órákat lehet adni és venni.

A növekedési potenciál a használt luxuspiacon óriási

– mondta Karine Szegedi, a Deloitte svájci leányvállalatának divattal és luxuscikkekkel foglalkozó szakértője.

Átalakuló vásárlási szokások

A technológia fejlődésével a vásárlási szokások is átalakulnak. Szakértők szerint az interneten értékesített órák száma jóval nagyobb ütemben nő, mint a hagyományos, luxusüzletekben értékesített daraboké. Ez is a használt órák felé tereli a vásárlókat, akik nagyrészét immár fiatalok alkotják. A Deloitte felmérése szerint az úgynevezett Y generáció, azaz a mostani 30-asok azok, akik a leginkább hajlandóak használt órát venni. Utánuk következnek a 20-as éveikben járó fiatalok, azaz a Z generáció, így pedig már érthető, hogy miért pörögtek fel az internetes vásárlások: a fiatalok szinte mindent online vesznek.

Fotó: Getty Images

Jó befektetés a használt óra

Többségüket ráadásul nem csak a birtoklás vágya hajtja, nem feltétlenül státuszszimbólumnak szánják az órákat, sokkal inkább befektetésnek. A kereslet a koronavírus-járvány idején ugrott meg jelentősen, rengetegen ültek otthon „felesleges” pénzzel, amelyet sem éttermekre, sem utazásra, sem pedig egyéb élvezeti cikkekre nem tudták elkölteni. Így elkezdtek órákat vásárolni. A felmérések szerint ezeket nem sokáig tartogatják, hamar megpróbálják haszonnal értékesíteni az interneten. Elsősorban az ázsiai országokban egyre népszerűbbek a használt órák: Szingapúr, Hong Kong és Kína vezetik az eladásokat. A kínaiak hajlandóak a legtöbbet is fizetni: 35 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy az ötezer svájci frank (2,1 millió forint) feletti értékű órákat keresik. Ugyanez az arány például Franciaországban mindössze két százalék.

A használt órák közül elsősorban a luxusmárkák voltak kelendőek, a Rolexek, a Patek Philippe-ek és az Audemars Piguet-ek ára az egekbe szökött. A nagy hármas legkeresettebb modelljei a használt luxusórák piacán a teljes forgalom 71 százalékát teszik ki.

Az emelkedő tendencia csak idén tavasszal, a tőzsdék és a kriptovaluták esésével tört meg, de így is jócskán felülmúlja a korábbiakat.

A Subdial50 index, amely az ötven leginkább keresett óramárkát listázza – és súlyozással számít belőlük egy indexált értéket – jelenleg 34 ezer angol font közelében áll. Egy évvel ezelőtt éppen csak meghaladta a 30 ezer fontot, márciusban pedig 45 ezer fölé is jutott.

Ugyanakkor a Morgan Stanley előrejelzése szerint az árak még tovább eshetnek hiszen a kereslet nő.