Tizenhat százalékos mélyrepülésbe kezdett pénteken a Royal Mail anyacégének árfolyama, miután a postavállalat jelentős első féléves üzemi veszteségről adott számot és nagyarányú leépítéseket is bejelentett.

Fotó: Justin Tallis / AFP

A brit posta jövő nyárig 10 ezer dolgozót tervez elbocsátani, a fölöslegessé vált pozíciókat augusztus végéig számolná fel a társaságot birtokló International Distribution Services bejelentése szerint. A leépítést a cégcsoportnál zajló sztrájkokkal és az első fél évben felhalmozott tetemes veszteséggel indokolta a társaság.

Az anyacég 2023 márciusáig 5-6 ezer dolgozójától válna meg, és további elbocsátásokat is kilátásba helyezett augusztus végéig, ha a munkavállalói szakszervezetnél tervezett újabb sztrájkokat megtartják. Ebben az esetben összesen 10 ezer főtől válhat meg a munkáltató.

A mintegy 115 ezer brit postai dolgozót képviselő Communication and Workers Union (CWU) szeptemberben és október elején is figyelmeztető munkabeszüntetést szervezett, és további sztrájkokat tervez a hónap második felére és novemberre is a magasabb bérek és a munkakörülmények javítása érdekében.

A Royal Mail árbevétele bő 20 százalékkal, 3,65 milliárd fontra esett vissza az áprilistól szeptember végéig tartó első üzleti fél évében, amihez 219 millió font tisztított működési veszteség társult az egy évvel korábbi 235 milliós nyereséggel szemben.

A tetemes mínuszt 70 millió fonttal növelte az időszakban lezajlott háromnapos sztrájk. A cégcsoport nemzetközi logisztikai hálózata, a GLS a várakozásoknak megfelelően teljesített a fél évben.

Az év egészére 350 milliós üzemi veszteséget prognosztizál a postacég, s ez akár 450 millióra is hízhat, ha a munkabeszüntetések miatt folytatódik az ügyfelek elvándorlása.

„A munkabeszüntetések, a hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának csúszása és az alacsonyabb csomagszám miatt megkezdjük az egyeztetéseket az üzletág átszervezéséről” – írta közleményében a társaság.

A bejelentés akadályozza a postai dolgozókat, hogy jogszerű munkabeszüntetést kezdeményezzenek egy olyan üzleti megközelítés ellen, amely nem szolgálja a munkavállalók, az ügyfelek vagy a Royal Mail jövőjének érdekeit

– mondta Dave Ward, a CWU főtitkára.

A szakszervezet rendkívüli találkozót kért az igazgatótanácstól, amelyen alternatív üzleti tervet szeretnének felvázolni a vezetőségnek.