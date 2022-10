A Credit Suisse akár meg is szűnhet jelenlegi formájában, Meissner távozása után. A bankár, akit a cég átalakításával bíztak meg korábban, saját tanácsadó céget alapíthat, vagy esetleg egy másik pénzintézethez is csatlakozhat – mondták a Bloomberg nevük elhallgatását kérő informátorai.

Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Az osztrák szakember 2020 októberében került a CS-hez, egy új divízió élére. Előléptetésére nem is kellett sokat várni, 2021-ben a Credit Suisse befektetési bankjának vezetője lett, éppen az Archegos Capital Management összeomlása miatti 5 milliárd dolláros visszaesés után. A Credit Suisse tőkehelyzete mélyrepülésbe került, a menedzsment rossz döntései miatt, a mostani újraszervezés végén még azt sem lehet kizárni, hogy külön cégekre szabdalják a CS-t. A zürichi székhelyű bank befektetési üzletága iránt érdeklődik egyébként az Apollo Global Management Inc. és a Mizuho Financial Group is.

Meissner korábban a Bank of Americanál, a Lehman Brothersnél és a Goldman Sachsnál töltött be vezető szerepet.

Összesen 3 milliárd svájci frank értékű kötvény-visszavásárlási programmal igyekszik hűteni a felkorbácsolódott kedélyeket a Credit Suisse.