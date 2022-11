Már november közepén megkezdi legújabb, ezúttal 1 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programját az Allianz, 2023 végéig pedig előreláthatóan le is zárja - jelentette be a német biztosító csütörtökön, harmadik negyedéves gyorjelentésének bemutatásával egyidejűleg. A vállalat egyúttal megerősítette idei kilátásait is.

Fotó: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

A cégcsoport egyébként szerdán a vártnál jobb, 17 százalékos nettó nyereségnövekedést ért el a harmadik negyedévben, amit főként a vagyon- és balesetbiztosítási üzletágának erősödése hajtott.

A nettó nyereség 2,46 milliárd euróra ugrott az egy évvel korábbi 2,11 milliárd euróról, ami szintén meghaladta a 2,32 milliárd eurós konszenzusos előrejelzést.

Az Allianz - úgy tűnik - egész szépen kiheverte az amerikai alapkezelő egységét sújtó, 6 milliárd dolláros fizetési kötelezettséggel járó májusi egyezséget, amit az Egyesült Államok hatóságaival volt kénytelen megkötni, noha az ügy árnyékot vetett egész Németország egyik legértékesebb vállalatcsoportjára, amely a Pimco és a bírságolást "kiérdemlő" Allianz Global Investors révén egyben a világ egyik legnagyobb alapkezelője is.

A német pénzügyi felügyelet, a BaFin mindenestre felszólította az Allianzot, hogy javítsa belső ellenőrzését.

Oliver Baete vezérigazgató szerint a negyedéves eredmények bizonyítják a vállalat ellenálló képességét

a drámai geopolitikai és piaci környezet közepette is.

A vagyon- és baleseti üzletág bevételei 14 százalékkal nőttek a negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ellensúlyozva az élet- és egészségbiztosítási üzletágak, valamint a vagyonkezelés visszaesését.

Az Allianz közölte, hogy idei üzemi eredménye a korábban közölt 12,4-14,4 milliárd eurós sáv felső felébe kerül.

A cég részvényei csütörtök délelőtt 2,3 százalékkal, 193 euró fölé drágultak.