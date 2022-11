Nem csillapodik az akvizíciós láz az amerikai egészségügyi szektorban. Még az e-kereskedők és a patikaláncok is intergált orvosi ellátó cégcsoportokat építenek. Az Amazon e-kereskedő júliusban jelentette be, hogy 3,9 milliárd dollárért felvásárolja a One Medical orvosi alapellátó hálózatot üzemeltető 1LifeHealthcare céget. Ezzel egy olyan hálózathoz jutott, amely 25 amerikai piacon 180 orvosi rendelőt üzemeltet, és nyolcezer vállalattal működik együtt. Szeptemberben a CVS Health patikahálózat megállapodást kötött az otthoni szolgáltatásokat nyújtó Signify Healthcare laboránscég 8 milliárd dollárért történő felvásárlásáról. Az alapellátási központokat üzemeltető Cano Health cég iránt a CVS és a Humana biztosító is érdeklődik.

Most egy 9 milliárd dolláros felvásárlás hozta lázba a szektort.

Fotó: Getty Images

A Walgreens Boots Alliance leányvállalata, az alapellátási praxisokat üzemeltető Village Practice Management felvásárolja a Summit Health céget, amely a CityMD sürgősségi ellátóhálózat anyavállalata. Külön érdekesség, hogy a Cigna egészségbiztosító az Evernorth befektetési cégén keresztül kisebbségi tulajdonos lesz az egyesült vállalatban.

A Walgreens részvényei 4 százalékot emelkedtek a hírre.

A Summit Health, amelyet a Warburg Pincus magántőke-társaság támogat, 370 telephellyel rendelkezik New Yorkban, New Jersey-ben, Connecticutban, Pennsylvaniában és Közép-Oregonban.

A New York-i székhelyű Warburg több mint 85 milliárd dollárnyi vagyont kezel,

s otthonosan mozog az egészségügyi piacon.

A Village Practice Management alapellátási praxisokat működtet a Walgreens hálózatban.

Tavaly a Walgreens 5,2 milliárd dollárt fektetett a leányvállalatába.

2025-ig 600 Village Medical-praxist nyitnak az Egyesült Államokban, 2027-ig pedig ezret.