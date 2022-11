Októberben is folytatódott az európai diszkont-légitársaságok szárnyalása, a Wizz Air és a Ryanair is jelentősen bővülő utasszámról számolt be a járatkihasználtság javulása mellett.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

A Wizz Air múlt hónapban 4,52 millió utast szállított, bő másfélszer annyit, mint egy évvel korábban. A rendelkezésre álló kapacitás ez idő alatt ennél mérsékeltebben, 35 százalékkal bővült, a járatok kihasználtsága így jelentősen javult. A magyar hátterű fapados átlagosan 89,4 százalékos töltöttséggel üzemeltette járatait, ami 10 százalékponttal magasabb a 2021 októberinél.

Magas fokozaton futottak a legfőbb rivális Ryanair futóművei is. Az ír diszkont-légitársaságot 15,7 millió utas választotta, mintegy 38 százalékkal többen a tavalyinál. Októberben korábban még sosem reptetett ennyi utazót a társaság, az új havi rekord 14 százalékkal felülmúlta a pandémia előtti, 2019-es szintet is. A járatkihasználtság a Wizz Airhez hasonlóan 10 százalékponttal nőtt, ez azt jelenti, hogy az októberben indított 88 560 járaton átlagosan csupán az ülések 6 százaléka maradt üresen.

A vállalat azzal számol, hogy a március végén záruló üzleti évben az utasszám eléri a 166,5 millió főt, ezzel pedig megdőlhet az eddigi 149 milliós utasforgalmi csúcs.

A Wizz Air egyébként erős negyedévet futott, bevételei 41 százalékkal bővültek a szeptemberben zárt három hónapban, miközben nettó eredménye a 6,5 milliós veszteségből 68,2 millió eurós nyereségbe fordult át a tegnap reggel kiadott gyorsjelentés szerint.

A Ryanair csak jövő hétfőn fedi fel lapjait, de várhatóan az ír versenytárs is dinamikus növekedésről ad majd számot. A társaság a minap felröppent hírek szerint egy esetleges adóemelés esetén kész elhagyni írországi bázisát, és Magyarországra költözik, mivel az Európai Unióban hazánkban a legalacsonyabb, 9 százalék a társasági adókulcs.

A Wizz Air londoni börzén jegyzett részvényei 2 százalékkal estek csütörtök délelőtt az általánosan pesszimista piaci hangulatban, a Ryanair kurzusa 0,6 százalékot ereszkedett. A magyar hátterű vállalat piaci értékének csaknem 60 százalékát veszítette el idén, míg az ír szektortárs 22 százalékos tőzsdei esést szenvedett el ez idő alatt.