Az Epic Games a héten arra kérte az Egyesült Államok háromtagú fellebbviteli bíróságát, hogy helyezze hatályon kívül egy tavalyi bírósági döntés rá nézve hátrányos részeit. A közel másfél órás meghallgatáson mindkét cég jogi képviselője részt vett.

Fotó: Getty Images

Az Epic Games ügyvédje elismerte, hogy nem minden esetben volt megfelelő a bizonyítékok száma, míg az Apple jogi képviselője következetesen tagadta az Epic vádjait, egyben arra kérte a testületet, hogy az ítélet rájuk nézve hátrányos pontját helyezzék hatályon kívül – írja a Reuters. A bíró kifejtette: vannak kétségei az Epic fellebbezésével kapcsolatban, de megjegyezte: át kell gondolni az alacsonyabb szintű bíróság indoklásában lévő ellentmondásokat.

A jogi háború immár két éve tart, és egy népszerű játék indította el.

Az Epic Games által fejlesztett Fortnite ingyenesen játszható és mikrotranzakciókkal teletűzdelt Battle Royale változata rövid idő alatt milliókat szegezett a képernyők elé. A világ egyik legnépszerűbb programja lett, és minden létező platformon megjelent, androidos okostelefonokon és táblagépeken is elérhető lett, valamint az Apple eszközein (iPhone, iPad) is.

Fotó: Shutterstock

Azonban az Epic Games az alkalmazáson belüli vásárlások esetén megkerülte az Apple-t, és saját megoldását ajánlotta a Fortnite-tal játszó felhasználóknak, amire válaszul az Apple kitiltotta a Fortnite-ot a mobilos alkalmazásboltjaiból. A cupertinói vállalat ugyanis megtiltotta az alkalmazásfejlesztőknek, hogy olyan külső webhelyekre hivatkozzanak, ahol virtuális valutát vagy tárgyakat lehet vásárolni anélkül, hogy az App Store fizetési rendszerét használnák.

Az App Store az egyetlen engedélyezett módszer, amely után az Apple jutalékot szed be.

Hasonló módon járt el a Google is, így a játék elérhetetlen lett az androidos alkalmazásboltban. Az Android nyitottabb rendszer, így ott ez nem jelentett problémát, viszont az iOS esetén a felhasználók kizárólag az App Store-ból tudnak programokat letölteni, így a cupertinói cég lényegében kitiltotta a platfromjáról a Fortnite-ot.

Ezután az Epic Games beperelte az Apple-t, és kezdetét vette az immár két éve tartó jogi csatározás. Tavaly szeptemberben a bíróság ítéletet hozott: tíz pontból kilencben az Apple nyert, viszont egyet elvesztett, ami igazán fájdalmas lehet a cégnek. A vállalatnak ugyanis engedélyeznie kell, hogy a fejlesztők alkalmazáson belüli linkeket adjanak hozzá olyan külső webhelyekhez, ahol fizetni lehet a játékon belüli tárgyakért.

Ezek után az Apple nem tudna jutalékot beszedni.

Mivel az Apple nem akar változtatni az App Store szabályain, és az Epic Games is elégedetlen volt az ítélettel, várható volt a folytatás, és be is nyújtották a fellebbezést. Az ügyvédek szerint akár kilenc hónapig is eltarthat, amíg a bíróság döntést hoz. Mivel az érintettek minden jogi lehetőséget ki fognak használni, további évekig tarthat a huzavona.