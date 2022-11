Kiemelkedő profitbővülésről számolt be hétfőn az Alteo, amely 2022 első kilenc hónapja során 11,2 milliárd forint nettó nyereséget termelt, 128 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

A megújuló energiát hasznosító társaság eredményességét leginkább kifejező EBITDA ezzel párhuzamosan 68 százalékkal 16,3 milliárd euróra ugrott. Az árbevétel a profithoz hasonlóan több mint duplázódott, és ezzel megközelítette a 63 milliárd forintot.

A társaság közleménye szerint az elmúlt időszak kiemelkedő eredménynövekedése megerősíti, hogy sikeres és eredményes a 2019 végén prezentált, majd 2022 elején frissített stratégiája és annak végrehajtása, amelyben az üzleti szempontok mellett kiemelt szerepet kapott a környezeti és társadalmi fenntarthatóság is.

A csoportszintű bevétel csaknem háromnegyedét és az EBITDA négyötödét a hő- és villamosenergia-termelő és menedzsment üzletág szállította, ami az előbbi tekintetében triplázást, az utóbbinál pedig duplázást jelent éves alapon. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a bázisidőszakhoz képest jelentősen magasabb villamosenergia-piaci árak hatására megnőtt a menetrendi villamosenergia-termelésből származó bevétel, ami a tavalyi évnél magasabb általános spark spreaddel (gázmotoros villamosenergia-termelésből elérhető fajlagos fedezet) párosult.

Jelentős volt a bővülés az energia-kiskereskedelmi szegmensben is, amely a 18,9 milliárdos forgalom mellett 1,6 milliárdos eredményt ért el, 84, illetve 88 százalékkal felülmúlva a 2021-es teljesítményt.

A legutóbbi, szeptember végén zárult harmadik negyedév is újabb dinamikus növekedést hozott minden soron. Leginkább a forgalom pörgött fel a tavalyihoz képest, egy negyedév alatt ugyanis csaknem 25 milliárd forintot könyvelhetett el itt az Alteo, bő két és félszer annyit, mint egy évvel korábban.

Az EBITDA 30 százalékkal, az üzemi eredmény pedig több mint 40 százalékkal bővült az időszakban. A harmadik negyedéves nettó eredmény másfélszeresére hízott, így 3,14 milliárd forint nyereséget könyvelhetett el a társaság, amelynek jelenlegi eredményessége az év elején bemutatott medián EBITDA tartományának a felső sávját is igen jelentős mértékben meghaladja.

Az Alteo vezetősége a múlt héten közölte, hogy idei adóterhelése várhatóan kétmilliárd forint körüli nagyságrendben nő a szerdai kormányinfón bejelentett, a kiegyenlítő energiát nyújtó erőművekre kivetett extraprofitadó következtében.

A vezetés értékelése szerint ez azonban nem változtatja meg fundamentálisan a cég pénzügyi helyzetének megítélését és kilátásait. Így annak sem látják szükségét, hogy az eddigi rendkívül sikeres stratégiájukon módosítsanak.

Fundamentumaink továbbra is a helyükön, a fenntartható és költséghatékony energetikai szolgáltatásokra épülő üzleti modellünk értéke, kilátásai a jelen világgazdasági helyzetben egyre csak javulnak, ezeket nem írja felül a 2022 és 2023 vonatkozásában bevezetett többlet-adóterhelés

– hangsúlyozta ifj. Chikán Attila vezérigazgató.

Mindezek fényében a vállalat az utolsó negyedévben is folytatja az eredményes idei munkát. A vezérigazgató ismételten kihangsúlyozta a szabályozási központ továbbfejlesztésének szükségességét, ami kiterjed az informatikai képességek, valamint az energiatárolási és egyéb energiatermelési kapacitások bővítésére is, továbbá a megújuló alapú energia hazai elterjedését támogató befektetések és szolgáltatások, mint például az Alteo megújuló termelés-menedzsment szolgáltatása, fejlesztésére is.