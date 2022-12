Csődvédelmet kért a texasi székhelyű kriptobányász cég, a Core Scientific.

Fotó: GettyImages

A cég a bukás okait az egekbe emelkedő energiaárakban, a Bitcoin értékének bezuhanásában és a feléjük ki nem fizetett tartozásokban látják.

A cég idén 3 hónap leforgása alatt több mint 434 millió dollárt vesztett, szeptember végére pedig mindösszesen 4 millió dolláros likvid vagyonnal rendelkezett.

A Core Scientific részvényárfolyama idén 98 százalékot esett, így jelenleg csupán 78 millió dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik. A szerdai kereskedési napon további feleződés ment végbe a cég kurzusán, így a trend nem mutat változást.

A cég állításuk szerint 1-10 milliárd dollár közötti vagyonnal rendelkezik, ez különböző eszközökben és idegen tőkében van lekötve. Tavaly léptek tőzsdére, akkor értéküket 4,3 milliárd dollárra becsülték a szakértők.

A kriptoszektorban idén végbement mészárlást koronázta meg nemrég az FTX kriptotőzsde csődje, melynek alapítója, Sam Bankman-Fried jelenleg egy Bamaha-szigeteki börtönben raboskodik és nyolcrendbeli bűncselekménnyel vádolják a hatóságok. A vádak szerint SBF gazdasági bűncselekményekben és tiltott politikai támogatásban is részt vett.

A kriptodeviza piac idén több mint ezer milliárd dollárt vesztett összesítve, az emelkedő kamatokra és a romló gazdasági kilátásokra visszavezethető okokból. A piaci összeomlás sok igazán jelentős szereplőt is elsöpört, többek közt a kripto hedge fund Three Arrows Capital-t és a Celsiust is.

A legismertebb kriptodeviza, a Bitcoin idén 60 százalékot vesztett értékéből, hatalmas nyomást helyezve ezzel a teljes ágazatra. Az év eleji 47 000 dollár körüli értékének jelenleg csak töredékét éri, 16 765 dolláron áll a cikk írásakor.

A teljes kriptopiac kapitalizációja fénypontján 3 ezer milliárd dollár környékén volt, jelenleg 800 millió dollár alatt jár.