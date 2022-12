Boszorkányos gyorsasággal alakult át a 4iG információs technológiai (IT) cégből meghatározóan telekommunikációs vállalattá – derült ki a folyamatos akvizíciók révén többszörösére növekvő csoport vezérigazgatója, Fekete Péter által csütörtök reggel, a harmadik negyedéves gyorsjelentés közlésének másnapján tartott befektetői prezentációból.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A társaság nettó bevételeinek 93 százalékát ugyanis 2021 harmadik negyedévében még az IT-szegmens termelte, s a távközlés csupán 7 százalékos részesedéssel rendelkezett. Egy évvel később pedig majdhogynem visszájára fordult ez az arány, hiszen a telekom üzletág 75 százalékos túlsúlyra tett szert, míg az IT mindössze 25 százalékot tudott megőrizni a teljes tortából.

Körülbelül hasonló metamorfózist mutatott a tech konszern EBITDA-ágon is, sőt ezen a soron a távközlés a legfrissebb adatok szerint már 93 százalékban járul hozzá az értékteremtéshez.

A hatalmas fordulatot a cégcsoport ráadásul úgy hajtotta végre, hogy közben az IT-részleg forgalma mindössze 5 százalékkal csökkent, EBITDA-ja viszont több mint 32 százalékkal ugrott meg.

A kulcs tehát a sorozatos felvásárlásokkal felépített, immár három országra kiterjedő, új távközlési divízió megjelenése, aminek járulékos hatása az árbevételre vetített EBITDA-ráta meredek emelkedése is. Bár ez a ráta az IT-szegmensben is 7,4 százalékról 10,3 százalékra nőtt – ami nem mellesleg önmagában is 39 százalékos javulás – ám eltörpül a telekommunikáció 45,6 százalékos marzsához mérten.

Ezek után érthető, hogy miért ugrott a csoport EBITDA-rátája 8,4 százalékról 33 százalékra.

A harmadik negyedéves bevétel amúgy 258 százalékkal, 74,9 milliárd forintra, míg az EBITDA közel 1300 százalékkal, 24,5 milliárd forintra nőtt. Az akvizíciós költségek viszont 9,3 milliárd forintos nettó veszteséget okoztak a cégnek.

A pro forma összehasonlításból az is kitetszik, hogy a megszerzett telekommunikációs vállalkozások, a hazai Digi, Antenna Hungária és Invitech, Albániában a One Telecommunications és az ALBtelecom, Montenegróban pedig a One Crna Gora összesített harmadik negyedéves EBITDA-ja 17 százalékkal, 25,7 milliárd forintra nőtt, holott árbevételük csaknem 10 százalékkal csökkent.

Az átalakulás még nem ért véget, ugyanis a csőben van még az állammal karöltve megszerezni kívánt Vodafone Magyarország megvásárlására megkötött szerződés részletekbe menő lezárása, az izraeli Spacecom 20 százalékos részesedésének két lépésben történő megszerzése – a 4iG részvénycsomagja a hatóságok jóváhagyásával 2025 végéig 51 százalékra nőhet – és a Rheinmetallal létrehozni kívánt új vegyesvállalat felállítása is.

A Vodafone-ügylet állásáról a vezérigazgató a prezentáción üzleti titokra hivatkozva nem kívánt nyilatkozni, a „Rheinmetall 4iG Digital Services LLC-vel” kapcsolatban azonban megerősítette, hogy az öt kontinens 52 országában jelen lévő német Rheinmetall jármű- és védelmi ipari cég civil üzletágának komplett globális IT-kiszolgálását fogja végezni, a 4iG 51 százalékos érdekeltségével. Később azonban további ügyfelekre is kiveti majd a hálóját.

A prezentáción szó volt egy harmadik üzletág, a médiadivízió beindításáról is, amihez a hazai BRISK Digital Group Kft. 75 százalékos üzletrészének bekebelezése adja a muníciót.

A BRISK Digital médiaszolgáltató jelen van a környező országokban is. A cég hozományához tartozik egy a multimédiás reklámtartalmak minőség-ellenőrzésére és továbbítására fejlesztett szoftver szellemi tulajdona is, amelyen keresztül az egész csoport új képességhez juthat, és bővítheti szolgáltatásai palettáját.

Ezen a téren főként a Nyugat-Balkán kínál jelentős növekedési potenciált a 4iG számára, mert hasonló szolgáltatások eddig nem álltak rendelkezésre a régió reklám- és műsorszolgáltatási piacán.

Végül Fekete Péter megemlítette, hogy a 4iG teljes jogú tagként csatlakozott az amerikai kormányzat által támogatott O-RAN (Open Radio Access Network, Open RAN) iparági szövetséghez, amely nyílt platformot hozott létre a 5G mobil rádióhálózati infrastruktúra fejlesztésére és üzemeltetésére. A szövetségnek mások mellett olyan tagjai vannak, mint a Deutsche Telekom, a Rakuten Mobile, a T-Mobile US, a BT, az AT&T, a Bell, a US Cellular, a Verizon és a Vodafone.

Az expanzió tehát folytatódik, ám a menedzsmentnek oda kell figyelnie a 475 milliárd forintra rúgó nettó adósságra is, amely a 730 forintos részvénykurzussal számolt 218,3 milliárd forintos tőzsdei kapitalizáció több mint kétszerese.

A 4iG részvényei kora délutánig mintegy fél százalékkal, 723 forintra gyengültek.