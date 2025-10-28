A Kreml csendben megjegyezte: egyre többet fizet majd Európa Ukrajna támogatása miatt, „nyom nélkül tüntetik el a pénzüket"

Az Európai Unió jobban teszi, ha arra készül fel, hogy hosszú távon kell Ukrajnát támogatnia, ha a jelenlegi helyzet nem változik – mondta kedden Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője.

A háború után Ukrajna újjáépítése is költséges lehet / Fotó: AFP

Évekig tarthat még a háború Ukrajnában

Peszkov szerint egy olyan ügyfél mellett, mint a kijevi rezsim, az európaiaknak hosszú távú támogatásra kell berendezkedniük, ugyanis az ukrán vezetés tudja, hogyan kérjen pénzt szerte a világon, és azt is, hogy azt hogy költse el úgy, hogy ne maradjon nyoma – derül ki az Interfax beszámolójából. Mindez a szóvivő szerint így is marad több mint egy, két vagy akár három évig is.

Ezért Európa jobban teszi, ha erre felkészül, ha folytatni akarja kapcsolatát Ukrajnával.

Az orosz elnöki szóvivő minderről egy kérdésre válaszolva beszélt, mely Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon szavaira vonatkozott, hogy Kijevnek szüksége van az unió támogatására az orosz támadás elleni védekezéshez. Az unió jelenleg azon dolgozik, hogy Ukrajna támogatását az orosz jegybank befagyasztott eszközeiből fedezze, miközben egyre több európai ország arra is igyekszik figyelni, hogy az Ukrajnának küldött fegyverek Európában készüljenek el, és így a gyártásuk a kontinensen teremtsen munkahelyeket.

Mind Peszkov, mind Zelenszkij szavai arra világítanak rá, hogy Donald Trump amerikai elnöknek a béke irányába tett erőfeszítései ellenére mind a két fél további évekig elhúzódó háborúval számol.