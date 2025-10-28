Áttörés: Oroszország biztonsági garanciát adott a NATO-nak és az EU-nak – itt van Moszkva ajánlata

Oroszországnak nem áll szándékában egyetlen NATO vagy Európai Uniós tagországot megtámadni, és ezt akár biztonsági garanciában is hajlandó rögzíteni – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencián Minszkben.

Lavrov szerint Oroszország hajlandó biztonsági garanciát adni, hogy nem támadja meg a NATO-t vagy az EU-t/Fotó: NurPhoto via AFP

A TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentése szerint az orosz diplomácia vezetője felidézte, hogy Oroszország már többször kijelentette, hogy nem kívánja sem a NATO, sem az Európai Unió bármely tagját megtámadni és ezt Eurázsia ezen részére vonatkozó jövőbeli biztonsági garanciában is hajlandók rögzíteni.

Biztonsági garancia: erre lenne szükség Lavrov szerint

Lavrov szerint azonban az Európai Unió vezetői nem hajlandók valóban kollektív jövőbeni biztonsági garanciákban gondolkozni, hanem helyette arról beszélnek, hogy az ukrajnai háború után nem Oroszország részvételével, hanem Oroszország ellenében kell biztonsági garanciákat létrehozni.

Számos európai ország vezetője valóban tart attól, hogy Oroszország háborúra készül a NATO ellen, időről időre ezzel kapcsolatos titkosszolgálati jelentések is napvilágot kapnak, és az aggodalmat az is erősíti, hogy Donald Trump amerikai elnök sem mindig volt egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok eleget tenne a NATO-kötelességének, és egy megtámadott európai ország védelmére sietne orosz támadás esetén.

Az amerikai elnök szerint ugyanis az európai országok visszaélnek az Egyesült Államok nyújtotta védelemmel és nem költenek eleget saját védelmükre.

A NATO nyári csúcstalálkozóján ezért megállapodás született, melynek értelmében a szövetség tagjainak bruttó hazai termékük 5 százalékát a haderejükre és más védelmi beruházásokra kell költeni.

Van, aki szerint Oroszország nem jelent veszélyt

Nem mindenki véli azonban úgy, hogy Vlagyimir Putyin a NATO elleni háborúra készülne, így a német baloldali BSW párt vezetője, Sahra Wagenknecht, akit gyakran vádolnak azzal, hogy „Putyin barátja” is arról beszélt, hogy szerinte nem kell orosz támadástól tartania az észak-atlanti szövetségnek.