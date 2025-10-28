Váratlan bejelentést tett a miniszter: januártól jönnek a 15 százalékos fizetésemelések – kiderült, hogy kik bonthatnak pezsgőt
Nagytérségi fejlesztési programra van szükség a Dél-Dunántúl felzárkóztatásához – mondta Navracsics Tibor Siófokon. A miniszter szerint uniós források nélkül a térség leszakadása tartós maradhat, miközben a fiatalok elvándorlása és az elöregedés már most súlyos gondokat okoz. A januárban érkező tizenöt százalékos béremelés azonban lendületet adhat a lemaradás behozásához.
A Dél-Dunántúl hosszú ideje küzd az országos átlag alatti gazdasági teljesítménnyel, a népességfogyással és a beruházások hiányával. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint ezeket a problémákat csak egy komplex, „nagytérségi program” oldhatja meg, amely összehangolja az ipar-, oktatás- és lakáspolitikai célokat.
A térségnek meg kell mozdulnia, de ehhez több szinten kell gondolkodnunk
– fogalmazott kedden Siófokon, a Somogy vármegyei önkormányzati vezetők tanácskozásán.
A miniszter szerint a fejlesztésekhez elengedhetetlenek az uniós források. „Nemzeti forrásokból a Dél-Dunántúl fejlesztését nem lehet megoldani” – mondta, hozzátéve, hogy a 2028–2034-es európai uniós költségvetési ciklusban nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a térségi alapú programoknak.
Navracsics példaként említette a 67-es út korszerűsítését, a dél-balatoni vasút villamosítását és a kaposvári ipari park fejlesztését, amelyek szerinte megalapozhatják a jövőbeni beruházásokat. A jelenlegi uniós ciklusban Baranya 83 milliárd, Tolna 53 milliárd, Somogy pedig 90 milliárd forintnyi fejlesztési támogatáshoz jutott.
Navracsics Tibor: be kell hozni a lemaradást
A miniszter ugyanakkor komoly problémákat is felsorolt: Somogy és Veszprém nyugati részének nincs valódi gazdasági központja, Pécs pedig nem tudja betölteni a régiós erőközpont szerepét. A Balaton nyugati térsége lemaradt a keleti parthoz képest, és a térség az ország második leginkább elöregedő területe Békés után. A fiatalok tömegesen hagyják el a megyét, mivel nem találnak munkahelyet és megfizethető lakást.
A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy Somogy három járásában a diplomások aránya alig haladja meg a tizenhat-huszonegy százalékot, ami az országos átlag alsó sávját jelenti. „Kaposvárnak erősítenie kell, mert a magasabb végzettség versenyképesebb gazdaságot hoz” – hangsúlyozta.
A miniszter bejelentette:
januártól tizenöt százalékkal emelkedik a köztisztviselők bére, és jó esély van arra, hogy a kormánytisztviselőknél is ugyanekkora emelés történjen.
Czunyiné Bertalan Judit államtitkár a konferencián arról beszélt, hogy Budapest gazdasági ereje az uniós átlag százhetvenhét százalékán áll, míg a legerősebb vidéki térségek csak hetvenegy százalékon. – „Megmaradt az olló Budapest és a vidék között, ezért a magyar vidék számára fejlődési alternatívát kell mutatnunk” – mondta.
Szerinte a Versenyképes járások program – amelyre több mint ezer pályázat érkezett – már a helyi együttműködések irányába mutat, mivel az önkormányzatok nem elszigetelt projekteket valósítanak meg, hanem közös fejlesztéseket indítanak. A program 50 milliárd forintos keretének legnagyobb része, 23 százaléka a közlekedési infrastruktúra javítására ment, míg 21 százalékot közbiztonsági fejlesztésekre fordítottak.
A kormány szerint tehát a következő évek egyik kulcskérdése az, hogy a Dél-Dunántúl képes lesz-e kilépni a fejlesztési perifériából. A válasz a térségi szintű gondolkodáson, a fiatalok helyben tartásán és az uniós források sikeres bevonásán múlhat.
