A fejlődő részvénypiacok a Hang Seng Index és a Shanghai Composite Index vezetésével a 2022-es év utolsó negyedévében a mélypontokról markánsan visszapattantak, majd januárban folytatódott az emelkedés. A fordulatnak már a múlt év első felében is voltak jelei, azonban a második fél évben a fejlődő országokba fektető MSCI index több mint 30 százalékát képviselő Kínával szembeni aggályok fokozatosan elhalványultak, és a szentiment egyre pozitívabbá vált. A legnagyobb hátszele a további részvénypiaci emelkedésnek a koronavírus-járvány elleni határozott védekezés eltörlése, a gazdaság újranyitása. Világviszonylatban az árupiaci export több mint 15 százalékát Kína adja, ezért kulcskérdés, hogy a világkereskedelem motorja hogyan tud majd felpörögni a gazdasági növekedés szempontjából is kihívásokkal teli 2023-as évben. Az mindenesetre egyértelműen pozitív, hogy a kínai vezetés elkötelezett az ingatlan- és a hitelpiac támogatásában, valamint az infrastrukturális beruházások terén, továbbá barátságosabb fellépés tapasztalható a technológiai szektor szereplői iránt.

Szintén kedvezhet, hogy a Fed várhatóan 5,25 százalékra emeli az alapkamatot, azonban a legtöbb fejlődő piaci jegybank előrehaladt a monetáris szigorítás tekintetében, így a várhatóan gyengülő amerikai dollár historikusan is kedvez a fejlődő piaci országoknak. Az ázsiai fejlődő országok részvénypiacai átlagosan 15 százalékkal emelkedtek a következő évben, miután a Fed megállt a kamatemelési ciklusával 1980-ban, szemben a 9 százalékos éves átlagosan elérhető hozammal.

A Bank of America január 17-én publikálta a legutóbbi Asia Fund Manager Survey-t, amelyből kiderült, hogy a professzionális befektetők is pozitívan látják az ázsiai régió jövőjét. A felmérésben részt vevők 60 százaléka alulértékeltnek ítéli meg a régiós részvényeket (az október óta látott rali ellenére), 95 százalékuk pedig úgy véli, hogy a következő 12 hónapban emelkedni fognak a térség részvényei, köszönhetően a megugró vállalati bevételeknek. Természetesen a kockázatok sem tűntek el, azonban a geopolitikai kapcsolatok terén közel 60 százalék vár javulást Kína külkapcsolataiban, így bár továbbra is ez a legjelentősebb kérdőjel (45 százalék szerint), a Tajvannal szembeni katonai fellépésnek mérséklődött az esélye.

Bár az év eleje óta tartó részvénypiaci emelkedésben csökkent a fejlődő piacok alulsúlyozottsága a portfóliókban, azonban a leírtak miatt a fejlett részvénypiacokkal szemben reális esély mutatkozik arra, hogy Kína vezetésével a fejlődő országok részvényei felülteljesítők legyenek a következő években. Hosszabb időtávon (3-10 év) összehasonlítva az MSCI World Index markánsan felülteljesíti az MSCI Emerging Markets Indexet, azonban rövid távon már a fejlődő piaci index teljesítménye kedvezőbb, s ez a tendencia folytatódhat az idén is.