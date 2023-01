Több, alapvetően kedvező hír is érkezett szerdán a Richter háza tájáról, valószínűleg ennek is köszönhetően a gyógyszergyártó részvényei az óvatos piaci hangulatban is közel 1 százalékkal tudtak erősödni a kereskedési idő első felében, szerdán.

Fotó: Shutterstock

Az első jó hírt Indiából kapta a gyógyszercég, helyi partnere, a Themis Medicare ugyanis a népes ázsiai országban is megkezdte a Lenzetto nevű nőgyógyászati készítmény forgalmazását.

Az ösztradiol-hatóanyagú transzdermális spray a változó korral járó tünetek – például hőhullámok és izzadás – enyhítésére szolgál a nőknél a menopauza utáni időszakban. Az ausztrál Acrux által kifejlesztett, ám Európában a Richter által gyártott és kizárólagosan forgalmazott készítmény hasonló termékekkel szemben egyszerűbben alkalmazható, a bőrre permetezve kevesebb mint két perc alatt felszívódik, és csak ritkán okoz bőrirritációt. A termék népszerűsítésére országos orvoslátogató kampányt indít az indiai vállalat a Business Standard beszámolója szerint.

Az amerikai (FDA) és az európai uniós (EMA) gyógyszerhatóság által is jóváhagyott termék licencjogait 2015-ben szerezte meg a Richter.

A nőgyógyászati portfólióba tartozó termék 2022 első kilenc hónapja során 4,13 milliárd forint bevételt hozott a Richternek, közel 60 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A teljes forgalomhoz ugyanakkor elenyésző, kevesebb mint 1 százalékos volt a készítmény hozzájárulása.

A Richter és a Themis Medicare több mint fél évszázados üzleti kapcsolatot ápol, a két vállalat még 1969-ben hozott létre közös gyógyszergyártó céget, majd 2004-ben újabb vegyesvállalatot alapítottak a magyar társaság szintetikus gyártókapacitásainak növelésére. A Richter-Themis Medicare Private Ltd. 51 százaléka a Richteré, a fennmaradó tulajdonrész pedig az indiai gyógyszercég kezében van.

A másik jó hír is Budapesttől több ezer kilométerről, egy kanadai nagybanktól érkezett. Az RBC Capital szerdán kiadott elemzésében ugyan ötszáz forinttal, 12 800 forintra vágta vissza a magyar gyógyszergyártó részvényeire vonatkozó 12 havi árfolyam-várakozását, ám még így is több mint másfélszeresére drágulhat a papír.

Az igen tetemes, egészen pontosan 54 százalékos felértékelődési potenciál miatt továbbra is felülsúlyozást javasol a befektetési szolgáltató.

A kanadai bankház tavaly december elején kezdte meg a Richter követését, az elmúlt hónap során pedig már második alkalommal vizsgálták felül a magyar társaság kilátásait.

A Refinitiv elemzői adatbázisában szereplő konszenzusos elemzői célár 10 472 forint, ami 26 százalékkal magasabb a pénteki záróárnál. Nyolc brókercég közül hét vételt ajánl, további egy szakértő pedig tartást javasol.