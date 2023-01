Péntektől ismét az amerikai nagyvállalatokon a befektetők szeme, elrajtol ugyanis a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon. Nagy tűzijátékra nem érdemes számítani, az elemzői várakozások ugyanis meglehetősen visszafogottak, sőt, ha igazolódik a prognózisuk, tavaly év végén hosszú idő után először zsugorodhattak a vállalati profitok.

Fotó: Getty Images

Az igazi kérdés az lesz, hogy mennyire tudnak ezeknek megfelelni, vagy esetleg képesek-e túlszárnyalni az S&P 500 indexet alkotó cégek, illetve hogy milyen jövőképet vázolnak fel a menedzsmentek az idei, várhatóan rázós esztendőre.

A félezer legnagyobb amerikai tőzsdei cég együttesen 3697 milliárd dollár árbevételt termelhetett 2022 utolsó három hónapjában, összesített nyereségük pedig 447 milliárd dollárra rúghat a Refinitiv Lipper elemzői konszenzusa szerint.

A forgalombővülés éves alapon 4 százalékra lassulhatott, a vállalati szektor nyeresége viszont 2,2 százalékkal maradhatott el a tavalyitól. A prognózis alapján nyolc negyedévi töretlen felívelést követően először számolhatnak be eredménycsökkenésről a legnagyobb tengerentúli tőzsdecégek.

Az energiacégek menthetik a menthetőt

A mégoly szerény teljesítményben ráadásul most is oroszlánrészt vállalhattak az energiacégek, amelyek nélkül 6,7 százalékos lenne az eredménycsökkenés. A magas energiaárak segédletével továbbra is szárnyaló szektor cégei 13 százalékos bevételnövekedés mellett közel 65 százalékkal felszökő nyereségről adhatnak majd számot, ezzel pedig messze maguk mögött hagyhatják az összes többi szektort.

Erős teljesítményt szállíthatnak az iparvállalatok is, amelyektől átlagosan csaknem 10 százalékkal emelkedő forgalmat és bő 40 százalékkal megugró profitot várnak a szakértők. A harmadik legjobb eredményt az ingatlanszektortól remélik, igaz, itt valószínűleg már a bevételek és az eredmény tekintetében is be kell érniük egy számjegyű bővüléssel a befektetőknek.

A tizenegy közül mindössze négy szektorban van kilátás emelkedő profitszámokra.

Az előbbiek mellett ez a bravúr a közműcégeknek sikerülhetett 2022 végén. A szerény, 3 százalékos gyarapodást ráadásul csaknem ötödével kisebb bevétel mellett realizálhatták ezek a vállalatok.

Az utóbbit tekintve alulról lógnak ki a sorból a közműcégek, a forgalom ugyanis a legtöbb szektorban még emelkedő pályán maradhatott a negyedik negyedévben, kisebb mérséklődésre a nyersanyagtermelőknél és a technológiai vállalatoknál számítanak még az elemzők.

Az alapvető szükségleti cikkeket előállító vállalatok és az egészségügyi cégek a körülményeket tekintve stabil teljesítményről adhatnak számot, a leginkább a befektetők fókuszában álló pénzügyi és technológiai szektor viszont gyenge eredményt szállíthat, egyaránt 9 százalékkal apadó profitokkal.

A magas inflációs környezet és a gazdasági lassulás a tartós fogyasztási cikk gyártóit, a távközlési cégeket és a nyersanyagtermelőket érinthette a legérzékenyebben, ezeken a területeken ugyanis két számjegyű lehetett a profitzsugorodás.

Hamar kiderül, milyen állapotban van az amerikai bankszektor

Pénteken – már-már hagyományosan – a Delta Air Lines nyitja majd a sort egy várhatóan bivalyerős eredménnyel, a légitársaság forgalma majdnem a másfélszeresére, profitja pedig mintegy hatszorosára ugorhatott a konszenzus szerint.

A pénzügyi nagyágyúk között igazi dömping lesz, a Deltáénál jóval visszafogottabb várakozásokkal.

A hat legnagyobb amerikai bank közül négy is holnapra időzítette beszámolójának közzétételét. A szakértők a Citigroup és a Wells Fargo profitjában is jelentős visszaesésre számítanak, a JPMorgan és a Bank of America ugyanakkor megúszhatta egy számjegyű eredménycsökkenéssel. A világ legnagyobb eszközkezelőjének számító BlackRock ugyancsak pénteken érkező háromhavi teljesítményét is kiemelten figyelik majd a befektetők, itt már az is pozitív meglepetés lenne, ha a mamutcég profitja kevesebb mint negyedével zsugorodott volna 2022 végén.