Közel egy évtizedet követően távozik a YouTube éléről Susan Wojcicki, helyét a videómegosztó termékfejlesztési vezetője, Neal Mohan veszi át – derül ki a távozó vezető csütörtöki blogbejegyzéséből.

A távozó YouTube-vezér 2017-ben

Fotó: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Wojcicki távozását azzal indokolta, hogy szeretne a családjára, az egészségére és a személyes projektjeire fókuszálni, miután

már a múlt hónapban isbtávol volt a cégtől meg nem nevezett egészségügyi problémák miatt.

A váltásra a YouTube szaporodó problémáival párhuzamosan kerül sor, ugyanis a Google tulajdonában álló videómegosztó, amely külön irodával működik, a legutóbbi negyedév során a hirdetési bevételek 7,8 százalékos visszaeséséről számolt be, igaz, a teljes tavalyi évet tekintve 29,2 milliárd dollárt gyűjtött be reklámokból, miközben egyre inkább igyekszik a hagyományos tévé és a streamingpiacterek irányába is elmozdulni.

Wojcicki 25 éve csatlakozott a Google-höz, a YouTube élén pedig 2014 óta állt, és Mohan volt az egyik legfontosabb helyettese. Az új vezető 2008-ban lett Google-alkalmazott, amikor a keresőóriás 3,1 milliárd dollárért felvásárolta a hirdetéstechnológiával foglalkozó Doubleclicket. A tervek szerint közvetlenül Sundar Pichai Google-vezérnek jelent majd az új pozíciójában – írja a The Wall Street Journal.

A videómegosztó a közelmúltban kénytelen volt átszervezni az irányítását, amikor tavaly az üzleti vezető szerepét betöltő Robert Kyncl a Warner Music Group vezérigazgatói székére váltotta YouTube-nál betöltött pozícióját.