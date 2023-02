A Google anyavállalata, az Alphabet szinte minden fronton gyengébben teljesített a tavalyi évet lezáró negyedévben – derült ki a csütörtöki amerikai piaczárást követően közzétett gyorsjelentésükből.

Átmeneti lenne a Google anyavállalatának hanyatlása?

Fotó: Getty Images

A keresőóriás mögött álló vállalat csökkenő bevételekről, veszteséges befektetésekről, de ígéretes mesterségesintelligencia-fejlesztésekről számolt be.

A negyedik negyedéves értékesítési bevétel 63,1 milliárd dollár volt, ami száz millióval maradt el az elemzői várakozásoktól.

A visszaesés mögött a folyamatos, több frontról érkező támadásokat nevesítette a vállalat: az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DoJ) az Alphabet hirdetési monopóliumának felosztását követeli, míg a ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligenciát (MI) felhasználó keresőmotorok és az Apple várható megjelenése a szegmensben a vállalat jelenlegi fő profilja számára jelent hatalmas versenytársakat.

Pont ezen félelem az oka annak, hogy a Google kifelé is elkezdi kommunikálni az MI-re fordított befektetései nagyságát, illetve hamarosan, akár heteken belül nyilvánosságra hozza saját MI-t felhasználó nyelvi modelljét, amit mintegy társként lehet majd felhasználni a kereséskor.

Az Alphabet sem kerülte el a tavalyi tech-bukást

A változtatásokra szüksége is van a cégnek, a keresésekből és kapcsolt tevékenységeikből a vállalat csupán 42,6 milliárd dolláros bevételre tett szert, ami 700 milliós elmaradás az elemzői várakozásoktól. A YouTube bevételei 7,96 milliárd dollárra rúgtak, ami szintén elmarad a 8,3 milliárdos konszenzustól.

A cég felhőalapú számítással foglalkozó ága 480 milliós veszteségről számolt be, az egyéb befektetéseik pedig további 1,63 milliárdos kiesést okoztak.

A csökkenő tendenciák ellenére az Alphabet 13,6 milliárdos nyereséget ért el egyetlen negyedév alatt.

A hatalmas profit árnyékában pedig a munkavállalóik is joggal kérdőjelezik meg, miért volt szükség 12 ezer kollégájuk elbocsátására az elmúlt hónapokban. Elégedetlenségüket tüntetések formájában fejezték ki két helyszínen, a cég kaliforniai központja és a New York-i iroda előtt is demonstráltak a túlnyomó részben alvállalkozóként tevékenykedő, nem programozói feladatokat ellátó dolgozók.

Az alvállalkozók az elbocsátásokon felül a munkakörülmények ellen is tiltakoztak, magasabb fizetést és jobb juttatási csomagot követelve.

Az Alphabet alvállalkozói leginkább az MI tanításához szükséges anyagok humán kontrolljaként működnek közre, illetve az ő feladatuk a reklámok átnézése, hogy azok ne tartalmazzanak oda nem illő tartalmakat.