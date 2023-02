Próbára tette az alapkezelőket is 2022, ennek ellenére sikeresen zárta az évet a szektor és az Eurizon Asset Management Hungary is. A tavalyi év egyértelműen a rövidkötvény-alapokról szólt a piaci mozgások alapján, amit az is alátámaszt, hogy a piacra beáramló 1450 milliárd forintból 1100 milliárd ezekben az eszközökben talált helyet – hangzott el az Eurizon Asset Managemet Hungary Zrt. csütörtöki sajtóeseményén.

Kihívások ellenére sikeres év az alapkezelőknél

Az Eurizon alapjai közül is ezek a termékek regisztrálták a legnagyobb pénzbeáramlást, de slágertermék volt a pénzpiaci alap is. A hozamokat tekintve a nyersanyag és a kötvényalapok vitték a prímet, előbbieknek az olajárak megugrása és a dollár erősödése kedvezett.

A háztartások továbbra is jelentős készpénzállományon ülnek, de láthatóan elindult a mozgás a befektetési alapok irányába, ezzel párhuzamosan az állampapírok iránti érdeklődés mérséklődött.

A befektetési szolgáltató 8,4 százalékos bővülést regisztrált 2022-ben, december végére 567,8 milliárd forintra emelkedett a náluk fialtatott összvagyon.

Erős évet zárt a teljes magyar alapkezelői szektor is, a Bamosz adatai szerint 18,3 százalékkal, 9290 milliárd forint fölé hízott az ügyfélvagyon. Az Eurizon piaci részesedése így némileg csökkent, de így is hat százalék feletti szeletet hasít ki a hazai piaci tortából, és ezzel a hatodik legnagyobb szereplő.

Az Eurizon az idén a márkabevezetés folyamatát is befejezi Magyarországon, néhány, határozott futamidejű termék kivételével az összes, még CIB név alatt futó alapot átnevezik – mondta el Komm Tibor elnök-vezérigazgató.

A kamatkörnyezet emelkedése „újraélesztette” a tőkevédett származtatott alapok szegmensét is, mivel a befektetők a részvénypiaci teljesítményhez kötött hozamokat érhettek el, kötvénypiacokra jellemző tőkevédelem mellett. Ezért társaság az idén újabb, minimumhozamot kínáló tőkevédett alapokkal is jelentkezik.

TINA-nak vége, megjött TARA

A vezető gazdaságokban mostanra tetőzhetett az infláció, a Fed kamatpolitikájával kapcsolatos várakozások mozgatták eddig a piacokat, az idén viszont a gazdasági teljesítményre helyeződik át a fókusz – hangsúlyozta Hajdu Egon befektetési igazgató. Az Eurizon prognózisa szerint a Fed várhatóan az idén még nem lazít a kamatkondíciókon, a recesszió viszont elkerülik a vezető gazdaságok.

A fundamentumok újra számítanak, a 2009–2020 közötti időszakot jellemző negatív reálkamattal fémjelzett, TINA-ként is becézett (there is no alternative – nincs más lehetőség) szakasz után az idén beköszönthet a TARA (there are reasonable alternatives – vannak észszerű alternatívák) korszaka, aminek a kötvények lehetnek a nyertesei.

Ezzel együtt a részvénypiacon is lát jó lehetőségeket a befektetési szolgáltató, már csak azért is, mert az amerikai piac kivételével mindenhol a sokéves átlag alatt forognak az árazások. Az IT- és a növekedési papírok ugyan még mindig drágák, az értékalapú részvények, a pénzügyi és a energiaszektor viszont kifejezetten vonzó értékeltséget mutatnak. A fundamentumok meghatározók lehetnek a részvénykiválasztásnál, érdemes az erős mérlegszerkezettel, továbbá stabilan magas árrésekkel és nyereségességi szintekkel operáló vállalatok papírjaiból válogatni.