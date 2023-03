Elképesztő részletek derültek ki a Mark Zuckerberget is ügyfelei között tudó First Republic bennfentes üzletpolitikájáról. A San Franciscó-i tech elitet is kiszolgáló középbank a Szílicium-völgy startupjait finanszírozó Silicon Valley Bank (SVB) csődje után került bajba. Éppen a jómódú ügyfélköre miatt, mivel a bétetek kétharmada túlnyúlik a szövetségi biztosítás 250 ezer dolláros plafonján. És ugyan az SVB összes betétesét megmentette két hete egy rögtönzött válságtanács, de Janet Yellen pénzügyminiszter a minapi bizottsági meghallgatásán leszögezte: nincs napirenden a bankbetétesek széles körének mentése. A betétkivonások miatt a First Republic már kapott egy 70 milliárd dolláros Fed-hitelkeretet, s 11 nagybank összedobott még 30 milliárd dollárt egy mentőcsomagra. Ám ez a 100 milliárd dolláros likviditás a bankból egy hét alatt kiáramló betétállományt is épp csak fedezi. Ezért a feltőkésítésről vagy a kivásárlásról folynak tárgyalások. Időközben napvilágot látott, hogy a vezérigazgató nagybanki fizetést húzott, ráadásul a bank a gyerekét és a sógorát is a szektorban szokatlan bőkezűséggel pénzelte.

A The Wall Street Journal kicsit megpiszkálta a bankalapító és családtagjai pénzügyeit. Az alapító James Herbert, aki tavaly óta ügyvezető elnöke a banknak, 2021-ben, még vezérigazgatóként 17,8 millió dollárt keresett, ami az amerikai tőzsdei lap szerint jóval meghaladja a hasonló méretű bankoknál szokásos vezetői javadalmazást. Nem is ezen akadtak fenn a szakírók. Sokkal feltűnőbb, hogy

Herbert sógorának tanácsadó cége évi 2,3 millió dollárt keresett 2020–2021-ben.

Olyan ügyekben adott tanácsot a banknak, mint a befektetési portfólió, a kockázatkezelés, a kamatlábak alakulása és a gazdasági kilátások. Nos, a tanácsadás témakörei azért izgalmasak, mert a bankpánik abból indult, hogy kiderült, az amerikai regionális bankok gigantikus nem realizált kötvényveszteségen ülnek, miután a pandémiás betétboom idején beáramlott pénzt, hitelezés híján, kötvényekbe fektették.

Nemcsak Herbert sógorának fizetett a First Republic, de a fia is eltett évi 3,5 millió dollárt

2020-ban és 2021-ben, amiért felügyelte a bank egyik hitelezési egységét.

A The Wall Street Journal emlékeztet, hogy a First Republic tavaly év végén a 14. legnagyobb amerikai bank volt az eszközök alapján. És jelenleg a figyelem középpontjában áll, mert

a piac fertőző gócként tekint a bankra.

A First Republic részvényei az elmúlt három hétben több mint 90 százalékot zuhantak. A csődbe került SVB-hez hasonlóan a First Republic is sokat fektetett úgynevezett ügynökségi jelzálog-fedezetű kötvényekbe. Ezek az értékpapírok majdnem olyan biztonságosak, mint az amerikai államkötvények, mert az állami tulajdonú hitelezők, a Fannie Mae és a Freddie Mac révén a nemzeti lakásfinanszírozási program a papírok mögöttes tartalma. Ám a Fed kamatemelései miatt a First Republic jelzálog-fedezetű portfóliójának értékéből is leolvadt néhány milliárd dollár. Emellett arról sem szabad elfeledkezni, hogy

éppen ez a ma 8 ezermilliárd dolláros piac döntötte romba 2008-ban a globális pénzügyi rendszert.

Amikor a bankot Herbert fiának és sógorának fizetéséről kérdezték, a szóvivő azzal védekezett, hogy a banknak van politikája a családtagokkal folytatott tranzakciókra. Míg a vezetői javadalmazás kiemelkedő mértékét a bank részvényesi hozamával indokolták.

Új idők új szelét jelzi, hogy a First Republic felső vezetői 2023-ban zéró bónuszt vesznek fel, ami a hivatalos komentár szerint az elkötelezettségüket jelzi. Más kérdés, hogy az amerikai bankoknál a zéró bónusz hagyományosan felhívás a távozásra.

James Herbert milliódolláros családi biznisze annál is feltűnőbb, mert

az amerikai közepes és nagybankok gyakorlatában a családtagok fizetése jellemzően nem haladja meg az évi 250 ezer dollárt.

Herbert fizetését is összevetették hasonló pénzintézetek vezetői javadalmazásával. A 324 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Bank of New York Mellon vezérigazgatójának 9,3 millió dollárt fizettek ki 2021-ben. Míg a 209 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező, két hete csődbe ment Silicon Valley Bank vezérigazgatója 9,9 millió dollárt kapott.

Herbert fizetése a felsőbb osztályban játszó US Bancorp és Citigroup vezetői jövedelmeihez állt közel.

Benjamin Bennett, a Tulane Egyetem pénzügyi professzora szerint Herbert fizetése 2019 és 2021 között a profit 1,5 százalékára rúgott, míg a szektorális átlag 0,5 százalék.