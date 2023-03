Az Amerikában kitört, majd az európai piacokra is rohamosan átterjedt bankpánik megálljt parancsolhat a Fed egy éve tartó kamatemelési kampányának, amit a további emelések helyett kamatvágás követhet – legalábbis ezt árazza a piac.

Fotó: Shutterstock

A CME FedWatch Tool nevű eszköz a Fed kamatemeléséhez kötötten mozgó határidős jegyzések alakulását követi, ami az által, hogy jó betekintést enged az ezekkel kereskedő befektetők hangulatába, sokszor sikeresen tudja előirányozni a Fed jövőbeni döntéseit is. A befektetők egy hete még elsöprő többségben azt vélték, a jegybank legnagyobb valószínűség szerint 50 bázispontos kamatemelésre készül, ami az 5-5,25 sávba tolta volna az amerikai alapkamatot.

A hangulat azonban egy hét leforgása alatt drasztikusan megváltozott, ma a befektetők 0 százaléka vár ekkora emelést, míg 57,9 százalékuk a kamatemelési szünet mellett teszi le a voksát.

A 25 bázispontos emelésre is lát ugyanakkor esélyt a piac, 42,1 százalékos valószínűséggel árazza ezt az eshetőséget.

Az egy hét múlva esedékes kamatdöntést követő májusi ülésen születendő döntésről egyelőre nagyon megoszlik a vélemény, a 4,75-5 százalék közötti sáv vezet ugyan, de egy hete még az 5,25-5,5-ös sáv volt a nyerő a legtöbb kereskedőnél. A június 14-i Fed üléstől azonban már a nagy többség kamatvágást vár, a 4,25-4,5 százalékos sáv mellett 42 százalék foglal állást, míg a július végi üléstől már 4-4,25 százalékos kamatszintet várnak a befektetők.

Év végére a 3,5-3,75 százalékos sávot valószínűsítik a befektetők.

A Fed eddig folytatott, rendületlen kamatemelési kampánya a nemrég kirobbant bankpánik nyomán került még az eddiginél is nagyobb nyomás alá, rámutatva az annak folytatásában rejlő hatalmas veszélyekre. A szervezet elnöke, Jerome Powell a múlt héten belengette az emelés ütemének ismételt növelését is, melyre most már a piac nem lát reális esélyt.