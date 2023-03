Fitt formában kezdte a keddet a forint, ezzel az előző napi 402-es euróárfolyamhoz képest 10 egységgel, 392 alá erősödött. A jelek szerint igaza volt az ING Bank elemzőinek, akik azt írták, hogy a globális befektetői hangulat javulása meghozhatja a vevőket a közép-európai térség devizapiacaira. A forintot segíti az is, hogy a következő havi szállításra vonatkozó földgázár megawattóránként 40 euró alatt ragadt a holland energiatőzsdén.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság



A fő ok azonban vélhetően az egyre látványosabb magyar kamatelőnyben keresendő. A hazai effektív kamat továbbra is 18 százalék, míg az elmúlt napok történései (bankcsődök) a globális kötvényhozamok meredek esését váltották ki: a 10 éves magyar állampapír hozama például már 671 bázisponttal magasabb, mint a hasonló futamidejű német referenciakötvényé. A hazai állampapírhozamokban egyébként hétfőn csak minimális elmozdulások voltak, ahogy a megelőző napokban is – ez a stabilitás meglepő, vélik az OTP Global Markets elemzői, hiszen korábban a hazai piacon is jelentős kilengésekre került sor, az elmúlt hét során pedig az amerikai és európai hozamokban is komoly mozgásokat okozott a bankválság.

A Raiffeisen Bank szakértői így látják a forint piacát:

Egyelőre megnyugvás van, de gyorsan változhat minden, az azonban így továbbra is kétséges, hogy jövő héten láthatjuk az első kamatvágást. Felvetődik a kérdés, mi lenne a 18 százalékos kamat nélkül, ha azzal együtt is 30 forinttal emelkedett az árfolyam az elmúlt szűk három hétben. Kamatot vágni persze lassan szükséges lenne, de egyre valószínűbb, hogy még inkább kivár a jegybank.

Az Equilor elemzői szerint a lényeg az, hogy a nemzetközi hangulat a legjobbkor javult a hazai fizetőeszköz szempontjából, éppen a 200 napos mozgóátlagot törte át a jegyzés, de így végül visszatért alá. „A mai kereskedés is izgalmasnak ígérkezik, a volatilitás továbbra is átlag feletti lehet” – írták.

A forint már hétfőn is felülteljesítette a régiós devizákat, ez annak a jele, hogy ha nem eszkalálódik a globális tőkepiaci turbulencia a bankcsődök miatt, akkor a 402-es szint lehetett a csúcs az euró–forint keresztben – írta Frantisek Taborsky, az ING Bank elemzője. Hozzátette: jelenleg a forint bétája kifejezetten magas: a béta mutató arról ad információt, hogy az adott pénzügyi eszköz mennyire volatilis a piaci átlaghoz képest.

Taborsky szerint érdemes fél szemmel a jövő heti jegybanki kommunikációra figyelni. Valószínűsíthető, hogy a magyar jegybank (és a cseh is) fenntartja a szigorú monetáris tónust annak érdekében, hogy megtámogassa a deviza árfolyamát.

Markánsabb forinterősödés akkor lehet, ha a nemzetközi piacokon a kockázatkerülés erőteljesebben csökken.

$EURHUF has hit a 2-month high of 402.379 at 08:20 on 20-Mar pic.twitter.com/w1E73V4hnm — TraderMade (@tradermade) March 20, 2023

Az ING elemzői arra is kitértek, hogy ha csitul a bankbotrány és visszatér a befektetői bizalom, akkor az Európai Központi Bank kitarthat eredeti terve mellett és folytathatja a kamatemelési ciklust. Az euró kedden tovább erősödött a dollárral szemben (ez hagyományosan segíti a forintot is), délelőtt 1,074 dollárt is megadtak egy euróért.