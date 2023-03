Szinte nagyítóval kell keresni azokat az egyedi részvényeket vagy szektorokat az amerikai tőzsdén, ahol ne felfelé tartanának az árfolyamok. A keddi kereskedésben erős a felpattanás, a Dow Jones 1,3 százalékkal, a Nasdaq 2,2 százalékkal, a piac legszélesebb szegmensét lefedő S&P 500 index 1,9 százalékkal javított az előző napi záróértékén.

Fotó: Angela Weiss / AFP

Mindenki a bankszektor teljesítményére kíváncsi: nincs ok panaszra, a Citi részvénye 6, a Wells Fargóé 4,3 százalékos pluszban van, a hétfő legnagyobb vesztesei pedig valósággal szárnyalnak: a First Republic Bank 56 százalékkal ér többet, mint hétfőn tőzsdezáráskor, a PacWest Bancorp pedig 50-nel. A kötvénypiacon is korrekció látszik, hétfőn a vevők tülekedtek, óriási hozamesést okozva, kedden viszont 3,64 százalékra emelkedett a tízéves referenciakötvény hozama.

A bankrészvények remek teljesítménye annak tükrében kissé meglepő, hogy a Moody’s stabilról negatívra csökkentette a teljes amerikai bankrendszer kilátását „a gyorsan romló működési környezetre” hivatkozva. A hitelminősítő közölte, hogy a lépést a három banki csődesemény miatt hajtotta végre.

A jelentős, nem realizált értékpapír-veszteséget felhalmozó, nem lakossági és nem biztosított amerikai betétállománnyal rendelkező bankok továbbra is érzékenyen reagálhatnak, ha a betétesek a pénz felvétele mellett döntenek, ami kedvezőtlen hatással lehet a finanszírozásra, a likviditásra, a bevételekre és a tőkére

– áll a jelentésben.

Itthon fellélegezhettek az OTP Bank befektetői, a részvény 2,8 százalékkal korrigálta az előző napi hatalmas esését, az árfolyam centikre van a 10 ezer forintos szinttől. A Stoxx Europe 600 Banks Index értéke 2,5 százalékkal nőtt kedd délutánig.

Az amerikai bankpánik megégette Európát, a forintot is, pedig közvetlen ok nincs – összefoglaló Fenekestül felforgatta az európai tőkepiacokat a Silicon Valley Bank csődje, a magyar tőzsde és a forint is nagy gyomrost kapott hétfőn. Pedig a 2008-as nagy gazdasági világválságot még korai lenne belelátni a mostani válságba.