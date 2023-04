Bár Németországban zöldszempontokra hivatkozva most állították le a még működő atomerőműveket, szerte a világon egyre több gazdaságilag tőkeerős ország dönt a meglévő portfólió bővítése mellett. Ilyen az Egyesült Államok és Kína is, de Európában az Egyesült Királyság, Belgium, valamint több kelet-közép-európai állam is, illetve a már régóta az atomenergiára szavazó Franciaország is flottacserét tervez a közeljövőben.

Az emberiség növekvő száma — amely nemrég elérte a nyolcmilliárdot — sajnos egyre nagyobb energiafelhasználást feltételez.

Ezt azonban szeretnénk minél alacsonyabb karbonkibocsátással megtermelni. Ennek egyik kulcsa az atomenergia lehet, amelyet az EU a közelmúltban zöldenergiának nyilvánított, az egyéb zöldenergiaforrások (pl. nap, szél és víz) mellett.

A G7 külügyminiszterei nemrég megegyeztek, hogy csökkentik Oroszország befolyását a nukleáris energia terén. Ennek egyik kedvezményezettje éppen Kanada lehet, ahol több uránkitermeléssel és -finomítással foglalkozó vállalat is tevékenykedik. A Georgia Power áramszolgáltató éppen a napokban jelentette be, hogy a Georgia államban működő Vogtle erőmű újabb reaktora, a Vogtle Unit 3 biztonságosan elérte a kezdeti reaktorállapotot a kritikussági teszteken, májusban vagy júniusban pedig már el is indulhat az áramtermelés. A Unit 4-gyel együtt 2,24 gigawatt kapacitásúak lesznek az új blokkok a korábbi kétszer 1,22 gigawatton túl. Ezzel ez az áramtermelő egység az Egyesült Államok legnagyobb erőműve lesz.





Az atomenergia-befektetések terén a legnagyobb potenciált az uránérc kitermelése, illetve kereskedése adhatja.

Az urán piaci ára jelenleg fontonként 51–52 dollár között van, a Trading Economics előrejelzése pedig nagyjából 52–55 dolláros árfolyamot becsül a következő néhány évre. A legtöbb elemzői modell 48–52 dollár közötti átlagos eladási árral számol az uránérc kitermelő vállalatok modelljeiben, amely konzervatív árbecslésnek nevezhető. Főként ha figyelembe vesszük, hogy több piackutatás már 55–60 dollár közötti árfolyamot prognisztizál az idei évre, hosszú távon pedig akár a 70–100 dollár közötti árfolyam sem elképzelhetetlen.

A konzervatív uránércár-becslések következtében könnyen előfordulhat, hogy pozitív meglepetéseket okoznak az uránérc-kitermelő vállalatok a közelgő negyedévekben.

Néhány, az uránérc kitermelésével és kereskedelmével foglalkozó vállalat: Cameco Corporation, Kazatomprom, illetve Paladin Energy.