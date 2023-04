Töretlenül menetel tovább történelmi csúcsa felé az arany kurzusa: a nemesfém erősödése mögött a gyengülő dollár és a középtávú inflációs kilátások állnak.

A héten közzétett amerikai pénzromlási adatok ugyanis azt mutatják: az infláció üteme lassul, de a Fed várható kamatpályája nyomán nem ereszkedik majd le a jegybanki célt jelentő 2 százalékig, hanem tartósan a felett maradhat.

A múlt havi bankpánik ugyanis a befektetők szerint megköti a Fed kezét, és legfeljebb még egy 25 bázispontos kamatemelést tesz lehetővé a jegybankárok számára.

A határidős jegyzések alakulásából az olvasható ki, hogy a befektetők a megszokottnál nagyobb bizonytalansággal ugyan, de még egy emelést várnak Powelléktől, majd az őszt már a jelenleginél is alacsonyabb kamatszintek mellett kezdheti meg az amerikai gazdaság.

Ez a kamatpálya már középtávon is gyengülő dollárhoz vezet, ami az aranyat még csábítóbb megtakarítási eszközzé teszi történelmileg bizonyított értékbiztossága miatt.

Brian Jacobsen, az Allspring Global vezető befektetési stratégája rámutatott: az arany eddigi erősödése mögött egy viszonylag szokatlan piaci együttállás mutatkozott meg – kedvezőtlen gazdasági kilátások és ezzel párhuzamosan stagnáló, illetve emelkedő inflációs környezet. A szakember szerint

a valóság sok embert csapott most arcul, hiszen nem valószínű, hogy az idén vagy akár jövőre elérjük a 2 százalékos inflációs célt Amerikában. Az, hogy emellett a gazdasági növekedés is visszafogottnak látszik, csak még fájóbbá teszi a helyzetet.

A héten közzétett adatok szerint az amerikai termelői árindex 2,7, míg a fogyasztó árak 5 százalékkal emelkedtek márciusban, ami ugyan kedvező irányt, de kedvezőtlen tempót jelent az infláció elleni harcban. A szakemberek szerint miközben ezek az adatok alátámasztják a további kamatemelés szükségességét, a múlt hónapban bekövetkezett bankpánikkal együttes már egészen más irányba is terelhetik a jegybankárokat.

A Fed ugyanis dönthet úgy – amit a befektetők valószínűsítenek is –, hogy hamarosan befejezi a történelmi kamatemelést, és a bankokra hagyja az inflációs helyzet rendezését. A likviditási pánik ugyanis önmagában is okozhat az eddiginél erőteljesebb óvatosságot a lakossági hitelezők körében, akik így visszafognák kölcsöneik számát, szűkítve ezzel a gazdaságot, áttételesen pedig leszorítva az inflációt is.

Tavalyi mélypontja óta 400 dollárt erősödött az arany árfolyama

Az arany szárnyalásához pedig már mindennek a lehetősége is elégséges táptalajnak bizonyult.

A nemesfém menetelése az idei esztendő elején ugyan megbicsaklott, a márciusban eluralkodó bankpánik 180 fokos fordulatot hozott az éppen ereszkedő pályán járó aranynak, amely márciusi mélypontja óta több mint kétszáz dollárral volt képes növelni értékét, karnyújtásnyi távolságba hozva a 2069 dolláros történelmi rekordot.

Az arany felértékelődése mögött a rövid lejáratú amerikai államkötvények hozamának csökkenése is áll: a befektetők ugyanis a gazdaság erejét féltve tömegesen vásárolták fel ezeket az eszközöket az elmúlt hetekben, ami hozamuk csökkenését idézte elő, az arany malmára hajtva a vizet.

A várakozások szerint a hamarosan tetőző majd csökkenő kamatpálya pedig a dollár értékét is csökkentette más országok devizáival szemben,

így a külföldi befektetők is relatív diszkonttal juthatnak hozzá a dollárban árazott nemesfémhez.

Az arany térnyerése az annak bányászatával foglalkozó vállalatok részvényeinek is jót tett: a Newmont árfolyama 8,1, a Barrick Gold kurzusa 15, a Kinross papírjai 28 százalékot erősödtek az idén.