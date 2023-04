Tavaly visszavásárolt saját részvényei egy részével fizetné ki a Credit Suisse (CS) komplett vételárát a UBS Group – közölte kedden a svájci porondon egyedül maradt nagybank, miután az alpesi köztársaság szabályozó hatósága jóváhagyta a részvény-visszavásárlási terv módosítását.

Fotó: AFP

A zürichi székhelyű pénzintézet mintegy 299 millió darab részvényt vásárolt vissza az egy évvel ezelőtt indított program keretében, a Credit Suisse felvásárlásához pedig mindössze 178 millió saját részvényre van szüksége, mivel a megállapodás szerint 22,48 darab CS-részvényért adnak egy UBS-papírt.

Az engedély pedig azért kellett, mert a részvény-visszavásárlási program szerint a saját kézbe került papírokat eredetileg bevonták volna.

A UBS teljes sajátrészvény-állománya április 14-én 473 millió darabra rúgott, ami a tőzsdei kapitalizáció 13,4 százalékát tette ki.

A közlemény azzal indokolta a visszavásárolt részvények felhasználását, hogy így nem kell új részvényeket kibocsátani a berni kormány által közvetített tárgyalásokon márciusban elfogadott, 3 milliárd dolláros ügylethez.

Az idén bejelentett 5 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást egyébként a bankház már korábban felfüggesztette, mivel a UBS egy várhatóan több évig tartó szerkezetátalakításba kezdett.

A CS-akvizícó végrehajtására amúgy a UBS igazgatósága igazi nagyágyúkat vet be. A vezérigazgatói székbe visszaültették Sergio Ermottit, a bank korábbi első emberét, és a Bloomberg szerint tárgyalásokat folytatnak a veterán bankár Tom Naratillal is a visszatéréséről, illetve segítségül hívták az Oliver Wyman stratégiai tanácsadó céget, valamint a pénzintézet korábbi tanácsadóját, Huw van Steenist is.

A hírre a Credit Suisse részvényei napközben 2,3 százalékkal, 0,84 svájci frankra, míg a UBS papírjai 1,6 százalékkal, 19 svájci frank fölé emelkedtek.