Politikai felforduláshoz és percunamihoz vezethet a Credit Suisse-t lenyelő UBS extraprofitja

A UBS második negyedévre várt gigaprofitja még a bank eddigi legnyereségesebb évében, 2005-ben elért, nagyjából 15,3 milliárd dolláros éves nettó eredményt is olyan mérhetetlenül múlhatja felül, ami akár politikai felfordulást is okozhat az idei svájci választások előtt, de a kisemmizett hitelezőket is megvadíthatja.

3 órája | Szerző: Murányi Ernő

3 órája | Szerző: Murányi Ernő