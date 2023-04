Befektetési szenzáció a tengerentúlon a szerencsejáték ipar Covid–19 biztosítási igényeinek kereskedelme. Prominens fedezeti alapok vásárolták fel a vállalatok biztosítóikkal szembeni követeléseinek egy részét a világjárvány során, főként Las Vegasban elszenvedett veszteségekért. Például a kaszinókat és szállodákat üzemeltető Caesars Entertainment 2 milliárd dolláros pandémiás kárigényének szeleteit szinte habzsolták a tőkealapok, s ezzel arra fogadnak, hogy a vállalat megnyeri a pert vagy legalább zsíros egyezséget köt a biztosítókkal. A Caesars még 2021-ben beperelte a biztosítóit, azt állítva, hogy tévesen utasították el a karantén idején elmaradt nyereségre vonatkozó kárigényét. A követelésből 330 millió dollárt vásárolt fel az Avenue Capital Group 10 százalékon, majd egy részét továbbadta a JPMorgan tulajdonában lévő Highbridge Capital Managementnek és a Saba Capital Managementnek. Az alapok a befektetett összeg többszörösét nyerhetik, ha a Caesars nyer a bíróságon vagy peren kívül egyezségre jut.

Fotó: Shutterstock

A New York-i székhelyű Avenue sorra vásárolta fel a nevadai kaszinók biztosítási követeléseit. Ha egy követelés túl nagy, akkor szétporlasztja a kockázatot más alapok között. Az Avenue, amely 12,6 milliárd dollárt kezel, 500 millió dolláros alapot hozott létre a kaszinók követeléseiből.

A bírósági beadványokban a felperesek ügyvédei olyan precedensekre hivatkoznak, amikor a bíróságok a biztosításikötvény-tulajdonosok javára döntöttek a kellemetlen szagok, káros anyagok, szén-monoxid, ammónia és benzingőzök miatt, még akkor is, ha a biztosított tulajdonban nem következett be a szerkezeti változtatás. Márpdeig a Covid–19 is úgy jelentett kockázatot, hogy nem okozott fizikai változást a biztosított tulajdonban.