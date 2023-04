Valami megmozdult a hazai midcapek piacán, kispapírraliról azért még nem beszélhetünk, de a tavaszi felpattanás egyre több részvény árfolyamában megfigyelhető. Úgy tűnik, az elmúlt 3 hónapban összeállt egy boly, amelyik kezd eltávolodni a BÉT mezőnyétől. A csapat meglehetősen vegyes, hiszen az ANY Biztonsági Nyomda, a BIF, a CIG, a DunaHouse, az Oxo és a Zwack szektorokon átívelő csoportot alkot. Megbízható osztalékpapírt éppúgy találhatunk köztük, mint a jövő hozamígéretével kecsegtetőt, miként ingatlanos céget, biztosítót, nyomdát, italgyártót és innovatív befektetőt is. Épp a részvénycsoport sokszínűsége miatt remélhető, hogy idővel a széles piacot is felrázhatja a mostani mocorgás.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Két ingatlanos cég, a DunaHouse és a BIF pörgése talán a legfeltűnőbb. A DunaHouse árfolyama az elmúlt 3 hónapban 400 forint közeléből 650 közelébe emelkedett, míg a BIF 204 forintról 266-ra tornászta fel magát. Könnyen elintézhetnénk az ügyet azzal, hogy az osztalék – a DunaHouse esetén részvényenként 107 forint – csábítja a befektetőket. Ennél azonban többről van szó. Fűtötték a kurzust az ingatlanpiaci fordulatra utaló márciusi adatok, továbbá egy fundamentális hatás, a Baross Gábor tőkeprogram is a háttérben állhat. A program két alprogramjában – azaz az ingatlan- és az értékpapíralap-alprogramban – 143 milliárd forintot nyertek az alapkezelő cégek.

A hatok jó teljesítménye egyelőre kevés volt ahhoz, hogy komolyabb emelkedést hozzon a midcap indexben.

A januári 240 forintról március közepéig 320 közelébe emelkedett a CIG. Azóta kicsit korrigált a jegyzés, szerdán 280 forinton zárt a részvény. De újabb lendületet kaphat, mert a tavalyi eredmény és az eredménytartalék terhére részvényenként 18 forint osztalékot fizet a társaság a közgyűlés döntése alapján.

Ez 6,4 százalékos osztalékhozamot jelent,

és bár a mostani kamatkörnyezetben első ránézésre talán nem olyan csábító, de a május 25-i kifizetésig már csak bő egy hónapot kell várni, és ezen az időtávon nem is hangzik olyan rosszul ez a hozamígéret.

Nem kiugró, de kifejezetten

trendszerű az ANY Biztonsági Nyomda tavaszi emelkedése,

amely az elmúlt 3 hónapban 1480 forintról 1625-ig haladt. Nincs ebben semmi meglepő, mert az utóbbi években az ANY lett a tulajdonképpeni osztalékpapír a hazai parketten. A Nyomda részvényenként 156 forintot fizet júliusban, ami most 9,6 százalékos osztalékhozamot jelent 3 hónapos horizonton. Valójában egy

régi vágású tavaszi osztalékrali zajlik a szemünk előtt,

ahol a játékosok egy része az árfolyam-emelkedésre játszik, mások az osztalékra mennek, ismét mások mindkettőre, és még az osztalék kiárazódásának mintázata is további spekulációs lehetőségeket kínál.

A német kisbefektetők körében évtizedek óta

családi ezüstként kezelt Zwack

tavaszi meglódulása sem kelthetett meglepetést. Az elmúlt 3 hónapban 16 750 forintról 18 150-ig emelkedett a kurzus, bár pár hete 18 850 forintnál is járt. Az italgyártó évről évre zsíros osztalékkal kedveskedik hűséges befektetőinek. A tavaszi betárazás a megszokott szezonális mozgás ezen a piacon.

Kicsit kakukktojás

a 3 hónap alatt 7,25 euróról 8,8 euróra kapaszkodó Oxo. A mostani piaci klíma nem kedvez az ilyen jövő orientált, technológiai fókuszú befektetési társaságoknak. De a forint elképesztő volatilitását tekintve a pesti parketten önmagában az euróéhség is elegendő magyarázattal szolgálhat az Oxo népszerűségére.