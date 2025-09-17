Kvantumszámítógépek: a science fiction valósággá vált

A kvantumszámítógép és a kvantumszámítás ma már nem csupán a science fiction filmekben használt kifejezés. Egy létező és minden nap használt innovációról van szó, ami egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a tudománytól kezdve a gazdaságon át a társadalmi kérdésekig. Nem csupán egy gyorsabb számítógépről beszélünk, hanem egy teljesen új számítástechnikai nyelvezetről, ami alapjaiban alakítja át az életünket.
Amit a sci-fi írók annak idején kitaláltak, az ma már valóság
– mondta az IBM magyarországi ügyvezetője, Pikéthy Árpád. Hozzátette, hogy a kvantumfizika egy 120 éves tudományterület, aminek legnagyobb nyertese a számítástechnika, a kvantumszámítógépeken keresztül. Bár ezeket a gépeket számítógépnek nevezzük, valójában másként működnek, mint a háztartásokban használt eszközök. Egy számítógép nyelve bitekkel írható le, egyesekkel és nullákkal. A kvantumszámítás ezzel szemben qubitekkel kommunikál.
Ez azt jelenti, hogy a bitek nem csak egyesek, vagy nullák lehetnek, hanem egy időben lehet egyes és nulla is, valamint a kettő között bármilyen értéke felvehetnek egyszerre. Ezt nevezik szuperpozíciónak.
Pikéthy Árpád egy szemléletes példával igyekezet magyarázni a jelenséget. Vegyünk egy labirintust. Ebből a labirintusból egy hagyományos számítógép úgy próbálna kijutni, hogy elindul egy útvonalon, ha zsákutcába érkezik, akkor elindul egy másikon. Egy kvantumszámítógép ezzel szemben egyszerre indul el az összes útvonalon, miközben még a magasból is szemléli a labirintust. Ez alapján egy pillanat alatt megoldja a problémát, ami a hagyományos gépeknek sok időt venne igénybe.
Méghozzá a gyorsaság ebben az esetben valóban számottevő. Azt a matematikai számítást, amit egy hagyományos számítógép százezer év alatt oldana meg egy kvantumszámítógépcsettintésre elvégzi. Pikéthy hangsúlyozta, hogy ez a példa egyáltalán nem túlzás.
Gondolhatnánk, hogy a kvantumszámítógépek megjelenésével eljön majd az idő, amikor már minden háztartásban ilyen eszközök lesznek, de ez nincs így. A hétköznapjainkban nincs szükségünk ilyen számítási kapacitásra, az emberek igényeit bőven kielégítik a hagyományos számítógépek. Azonban a kvantumszámítás így is a mindennapok része lesz, csak más formában.
A mesterséges intelligencia motorokat például már ma is hajtják kvantumszámítógépek, hogy a gépi tanulást felgyorsíthassák. Emellett a kutatók teljesen új elemeket is megalkothatnak ennek segítségével. Például a kvantumszámításon keresztül létrehozható lehet egy olyan műanyag, ami sokkal gyorsabban bomlik le, ezzel megkímélve a környezetet.
Pár évvel ezelőtt egy konferencián tartottam egy előadást és azzal kezdtem, hogy megmenthetjük a bolygót. A kvantumszámítással annyi adatot tudunk összegyűjteni és feldolgozni, amivel igenis megmenthetjük a bolygót
– emlékezett vissza Pikéthy.
