Minimálbér 2026: teljesen új számítást vezethetnek be, ilyen még nem volt – nem akarják megadni az emelést a cégek, de a szakszervezetek rájöttek a megoldásra

A tavaly novemberben aláírt hároméves bérmegállapodás értelmében 2025-ben 9 százalékkal, 2026-ban 13 százalékkal, 2027-ben pedig 14 százalékka l emelkedik a minimálbér havi bruttó összege. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára közölte, a szerdai ülés a bértárgyalások előkészítésére szolgált, hiszen a bérmegállapodás értelmében a konkrét tárgyalások az első három negyedév makroadatainak (GDP, infláció, rendszeres bruttó átlagkereset) ismeretében kezdődnek el. Jelezte ugyanakkor, hogy a munkaadói oldal már az év első két negyedévének adatai alapján felhívta a figyelmet arra, hogy a várt dinamikus gazdasági növekedéshez képest egy lényegesen lassabb pályán fog alakulni idén a gazdaság teljesítménye.

Minimálbér: a szakszervezetek kitartanak a hároméves bérmegállapodásban foglaltak mellett / Fotó: Nagy Béla

A bérmegállapodásban rögzített, 2025-re várt 3,4 százalékos gazdasági növekedés helyett idén a GDP bővülése várhatóan 1 százalék alatt marad. Ezért a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) munkaadói oldalának szereplői (a VOSZ mellett, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, az ÁFEOSZ-COOP is) elengedhetetlennek látják a hároméves bérmegállapodás újratárgyalását, szem előtt tartva, hogy a bérfelzárkóztatási programot továbbra is folytatni kell – emelte ki Perlusz László. A VOSZ főtitkára az újratárgyalásról elmondta, a 2026-os minimálbér-emelés mértékét szerinte a mostani lassabb gazdasági növekedéshez kellene igazítani, hogy a foglalkoztatási eredmények ne kerüljenek veszélybe.

Egy új megközelítés hozhatja el a megoldást?

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke elmondta, a vártnál magasabb infláció és a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés miatt fennállnak a hároméves bérmegállapodás újratárgyalásának feltételei. Hozzátette: a munkáltatók a GDP kedvezőtlen alakulására hivatkozva jelezték, hogy különösen nehéz helyzetben vannak, nem hiszik, hogy a bérmegállapodásban szereplő 13 százalékos minimálbér-emelést tartani tudják. A szakszervezeti vezető erre reagálva felvetette, hogy mi lenne, ha a bérek kiáramlását nem a GDP növekedéséhez kötnék, hanem azt vizsgálnák meg, hogy 2025 első kilenc hónapjában hogyan alakult a hazai cégek profittermelő képessége.