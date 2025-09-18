Még a kibertámadást is megvette a piac, kitartott a Duna House lendülete – képtelenség kizökkenteni az Otthon Start lázából!

Közel 5 százalékot emelkedett 20 milliós forgalommal a Duna House. Egy olyan napon is pattanni tudott a kispapír, amikor súlyos kibertámadásról számolt be az ingatlanos cég. Úgy tűnik, az Otthon Start program lázából nem lehet kizökkenteni a szektor cégeit.
Kifinomult, csalárd kibertámadás célpontjává vált a Duna House – ezt az ingatlanközvetítő társaság maga jelentette be a pesti tőzsde honlapján. A Magyarország mellett Olaszországban, Lengyelországban és Csehországban tevékenykedő ingatlanközvetítő csoport az eset észlelését követően azonnal megkezdte a szükséges lépések megtételét az incidens kivizsgálására és kezelésére, hogy biztosítsa a csoportszintű informatikai és pénzügyi ellenőrzési környezet integritását, felülvizsgálja szabályzatait és eljárásait azok megerősítése érdekében, valamint minimalizálja a várható veszteségeket.
A támadás legfeljebb 150 millió forintos adózás utáni veszteséget okozhat a lengyel leányvállalatoknál.
A Duna House jelentős erőfeszítéseket tesz banki partnerein, a magyar és a külföldi hatóságokon keresztül a károk minimalizálása érdekében, ám ennek sikeressége bizonytalan.
Bár reggel volt némi bizonytalanság a Duna House piacán, esésről nem beszélhettünk. A fórumozó kisbefektetők is úgy értékelték, hogy részvényenként 3-4 forint lehet a támadás hatása. Hamar felfelé indult a kurzus. Ami nem meglepő, amennyiben az Otthon Start programról érkező hírek folyamatosan fűtik az ingatlanszektorhoz és az építőiparhoz kapcsolódó részvények piacát.
A Duna House 950 forintos árszinten júliusban fizetett részvényenként 22 forint osztalékot, ami azóta sem árazódott ki. Bár az augusztus végi lokális csúcsokhoz képest kissé lecsorgott a kurzus, de stabilan 1000 forint felett mozog a jegyzés.
