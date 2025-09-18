Magyarországnak igaza lett, az osztrákok belátták: mostantól Ausztriában is kínai elektromos autókat gyártanak - különleges üzemből gördültek ki az első modellek

A kínai Xpeng Motors első európai gyártási projektjeként elindult a termelés szeptember 15-én a Magna grazi üzemében.
Az osztrák gyártósorról az Xpeng G6 és G9 SUV-modellek gördültek le először, ezzel fontos mérföldkövet állítva a vállalat európai terjeszkedési stratégiájában. A grazi üzem a jövőben további Xpeng típusok gyártásának is otthont fog adni, beleértve szedánokat, közepes és kompakt SUV-kat, valamint hibrid modelleket is — közölte a Villanyautósok.
A Magna Steyr létesítményére és szakértelmére építve a kínai gyártó nemcsak felgyorsíthatja az európai piacra szánt elektromos autók előállítását, hanem jelentős költségeket is megtakaríthat az Európai Unió által kivetett magas vámok elkerülésével.
A Magna grazi gyára Európa egyik legismertebb szerződéses gyártóbázisa, amely olyan globális márkáknak állított elő járműveket, mint a Mercedes-Benz, a BMW, a Jaguar Land Rover vagy a Toyota.
A rugalmasságáról híres gyártósorok alacsony és közepes volumen mellett több modell párhuzamos összeszerelésére is képesek, ezért ideálisak azoknak a gyártóknak, amelyeknek nincs saját európai üzemük, vagy egyes különleges modelleket túl költséges lenne azokban gyártani.
A Xpeng nemrég jelentette be, hogy Münchenben létrehozta első európai kutatás-fejlesztési központját is, amely a műszaki együttműködést és a helyi piacokra szabott fejlesztéseket támogatja. A cég szélesebb modellportfóliót tervez felépíteni Európában, a szedánoktól a kompakt és közepes SUV-ken át egészen a nagy teljesítményű elektromos autókig.
He Hsziao-peng elnök-vezérigazgató szerint a cég hosszú távú célja, hogy mesterséges intelligenciára épülő ökoszisztémát hozzon létre, amelyben az okos elektromos járművek mellett a robotika és a repülő járművek is központi szerepet kapnak, ezzel az Xpeng globális AI-orientált autógyártóvá kíván válni.
