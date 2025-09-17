Repülőrajtot vett az Otthon Start, a 3 százalékos hitel hosszú évekig velünk marad (x)

Felforgatta az ingatlanpiac állóvizét az Otthon Start program – mondta Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár a Négyzetméter podcast vendégeként. Hozzátette, hogy a szeptember elsejétől tapasztalt nagy rohamra lehetett is számítani, hiszen már augusztusban is rendkívüli mértékben megnőtt a keresések száma az ingatlanos portálokon. A fix 3 százalékos hitel indulásának első hetében valóban megrohanták a bankfiókokat az ügyfelek, és több mint 5 ezer hiteligénylést be is nyújtottak. Ez napi ezer szerződés, ami példa nélküli eredmény.

A Négyzetméter legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

Panyi Miklós kiemelte, hogy a rendszerváltás óta nem volt olyan hitelprogram, amely ekkora érdeklődést generált volna. Ráadásul az is fontos, hogy az igénylések nemcsak a fővárosra koncentrálódnak, hanem az ország egész területére. Az államtitkár elmondta, hogy a kormány célzottan úgy dolgozta ki a programot, hogy Magyarország minden pontján segítséget jelentsen. Szerinte az Otthon Start kezdeti számai igazolják a program sikerét.

A fix 3 százalékos hitel megalkotásánál kiemelt szempont volt, hogy valós élethelyzetekre adjon választ. Ez azt jelenti, hogy bár az első saját otthon megteremtése az Otthon Start célja, a kialakításánál figyeltek rá, hogy ne essenek el a lehetőségtől, akik rendelkeznek ingatlantulajdonnal. Emiatt döntöttek úgy, hogy a kis értékű tulajdon vagy a legfeljebb 50 százalékos tulajdonrész nem zárja el a lehetőségtől az igénylőket.

Az Otthon Start program legfontosabb feltételei

Az Otthon Start program rendkívül kedvező feltételek mellett vehető igénybe. Ezek közül a legtöbbször emlegetett a futamidő végéig szóló fix 3 százalékos kamat, ami Európa szerte példátlan ajánlat.

Legfeljebb 50 millió forint hitelösszeg,

legfeljebb 25 éves futamidő,

akár 10 százalék önerő,

a futamidő végéig szóló legfeljebb 3 százalékos kamat.

Ezeket a feltételeket ki lehet egészíteni azokkal a fékekkel, melyek az ingatlanárak drágulását hivatottak visszafogni:

Legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterár,

legfeljebb 100 millió forint teljes vételár lakások esetében,

legfeljebb 150 millió forintos teljes vételár családi ház esetében.

Panyi Miklós az akár 10 százalékos önerőt emelte ki, amivel azok az igénylők is elindulhatnak a saját otthonukhoz vezető úton, akik eddig nem rendelkeztek az ingatlanvásárláshoz szükséges önerővel. Emellett a fix 3 százalékos kamatra (a felső értékhatár, tehát a bankok kínálhatnak ennél alacsonyabb kamattal is Otthon Start hitelt) tért ki, ami hosszú távú tervezhetőséget jelent az ügyfeleknek.