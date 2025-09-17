Repülőrajtot vett az Otthon Start, a 3 százalékos hitel hosszú évekig velünk marad (x)

Felforgatta az ingatlanpiac állóvizét az Otthon Start program – mondta Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár a Négyzetméter podcast vendégeként. Hozzátette, hogy a szeptember elsejétől tapasztalt nagy rohamra lehetett is számítani, hiszen már augusztusban is rendkívüli mértékben megnőtt a keresések száma az ingatlanos portálokon. A fix 3 százalékos hitel indulásának első hetében valóban megrohanták a bankfiókokat az ügyfelek, és több mint 5 ezer hiteligénylést be is nyújtottak. Ez napi ezer szerződés, ami példa nélküli eredmény.
Panyi Miklós kiemelte, hogy a rendszerváltás óta nem volt olyan hitelprogram, amely ekkora érdeklődést generált volna. Ráadásul az is fontos, hogy az igénylések nemcsak a fővárosra koncentrálódnak, hanem az ország egész területére. Az államtitkár elmondta, hogy a kormány célzottan úgy dolgozta ki a programot, hogy Magyarország minden pontján segítséget jelentsen. Szerinte az Otthon Start kezdeti számai igazolják a program sikerét.
A fix 3 százalékos hitel megalkotásánál kiemelt szempont volt, hogy valós élethelyzetekre adjon választ. Ez azt jelenti, hogy bár az első saját otthon megteremtése az Otthon Start célja, a kialakításánál figyeltek rá, hogy ne essenek el a lehetőségtől, akik rendelkeznek ingatlantulajdonnal. Emiatt döntöttek úgy, hogy a kis értékű tulajdon vagy a legfeljebb 50 százalékos tulajdonrész nem zárja el a lehetőségtől az igénylőket.
Az Otthon Start program rendkívül kedvező feltételek mellett vehető igénybe. Ezek közül a legtöbbször emlegetett a futamidő végéig szóló fix 3 százalékos kamat, ami Európa szerte példátlan ajánlat.
Ezeket a feltételeket ki lehet egészíteni azokkal a fékekkel, melyek az ingatlanárak drágulását hivatottak visszafogni:
Panyi Miklós az akár 10 százalékos önerőt emelte ki, amivel azok az igénylők is elindulhatnak a saját otthonukhoz vezető úton, akik eddig nem rendelkeztek az ingatlanvásárláshoz szükséges önerővel. Emellett a fix 3 százalékos kamatra (a felső értékhatár, tehát a bankok kínálhatnak ennél alacsonyabb kamattal is Otthon Start hitelt) tért ki, ami hosszú távú tervezhetőséget jelent az ügyfeleknek.
Panyi Miklós szerint rendkívül fontos üzenete az Otthon Start fix 3 százalékos hitelnek, hogy a családok, fiatalok saját otthonra cserélhetik vele az albérleteket. A kedvezményes hitel törlesztőrészlete a legmagasabb felvett hitelösszeg és a leghosszabb futamidő mellett alulmúlja az albérletárakat a frekventált lokációkon. A program indulása egyébként gyorsan átgyűrűzött a bérleti piacra, és elkezdte leszorítani a díjakat.
Azok számára, akik eddig is saját ingatlanban laktak, azt a lehetőséget jelenti az Otthon Start, hogy egy nagyobb lakásba, akár házba költözhetnek. A program egy, akár két új szobát is jelenthet, ami jelentős életminőség-beli ugrást von magával.
Panyi Miklós azt is elmondta, hogy az Otthon Start programmal hosszú távon tervez a kormány. Szerinte ez logikus, hiszen túlságosan megterhelné az ingatlanpiacot a fix 3 százalékos hitel, ha csak egy rövid ablak állna rendelkezésre, amikor igényelni lehet. Elfogynának az elérhető házak lakások, és ez nem cél.
