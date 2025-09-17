Szoftvervezérelt küzdelem a sivatagosodás ellen – egy startup hozhatja el a megoldást

A mesebeli legkisebb királyfi mai megfelelői a startupperek, akik gyakran szerepelnek napjaink ismert történeteiben – persze csak azok, akik valóban megtalálják az elrejtett kincset (a profitábilis piaci rést) és akik valóban elnyerik a királylány kezét (a befektetők pénzét). A legnagyobb felhajtás a technológiai startupokat kíséri, közülük is főként azokat, amelyek az öldöklő versenyben képesek nemcsak talpon maradni, de komoly eredményeket is elérni. A fintech szektorban például a Statista adatai szerint 2024-ben közel 30 ezer startup működött abban a reményben, hogy sikerül egy szeletet kihasítani azon a dinamikusan növő piacon, amelynek nagysága az idén már megközelíti a 400 milliárd dollárt, 2032-re pedig – a Fortune Business Insight prognózisa szerint – bőven meghaladja majd az 1000 milliárd dollárt is. A számtalan vállalkozás közül akadtak, amelyek komolyabb ismertségre tettek szert – többek között azoknak a tudósításoknak köszönhetően, amelyek a piacvezető nagyvállalatokkal való együttműködésekről számoltak be –, de ha őszinték vagyunk, nem tudnánk napestig sorolni az emlékezetes teljesítményeket…

Startup megoldás a sivatagosodás ellen / Fotó: ECO LENS / shutterstock

Talán nem véletlenül. Bármilyen súlyosak is a bankolás vagy éppen kriptobányászat problémái, a világ legsúlyosabb gondjai mellett nyilvánvalóan eltörpülnek. A valódi kihívások közül az egyik legnagyobb a szélsőséges időjárás, mindenekelőtt az aszály, amely már napjainkban is milliók életét teszi elviselhetetlenné, és a helyzet nem tűnik úgy, hogy javulna.

Bár idehaza életeket még nem veszélyeztet az aszály, a mezőgazdaságban évről évre súlyos gondokat okoz. Az utóbbi évtizedek legrosszabb évére még nagyon jól emlékeznek a gazdálkodók, akik 2022-ben összesen 1,43 millió hektárra jelentettek aszálykárt. A szélsőséges időjárás volt a fő oka, hogy a növénytermesztés ágazat termelése ebben az évben a KSH tájékoztatása szerint 25 százalékkal elmaradt a 2021. évitől (amikor az aszálykárok „mindössze” 360 ezer hektárt érintettek).

Startup a sivatagosodás ellen

A fentiek fényében felér egy hűsítő záporral, ha olyan startupról olvashatunk, amely nem kisebb célt tűz ki maga elé, mint a sivatagosodás megfékezését, sőt visszafordítását. A norvég Desert Control pontosan ezzel az ambícióval tört be a piacra – és ezek az ambíciók nem nélkülöznek minden alapot. A társaság által kifejlesztett „folyékony természetes agyag” (Liquid natural Clay, LNC) ugyanis nem csupán a kiszáradás folyamatát képes visszafordítani, de egyúttal csökkenti a talajdegeneráció kockázatát is – azaz „gyógyszer” és „megelőzés” is egyszerre. Hogyan éri ezt el? A kiszáradt, porózus szerkezetű talajjal a legnagyobb probléma az, hogy nem képes megtartani a nedvességet.

Az LNC ezt a problémát a gyökerénél kezeli: a talajszemcsék szerkezetét alakítja át úgy, hogy növeli a vízmegkötő képességüket. Ezzel a terméshozamok még kritikus időjárási viszonyok közepette is magasak maradhatnak. A Desert Control nem kevesebbet ígér, mint a terméshozam 30 százalékos növekedését – akár 50 százalékkal kevesebb csapadék/öntözés esetén!

Ahhoz azonban, hogy az LNC valóban hatékony legyen, mindenütt a megfelelő mennyiségben és összetételben kell adagolni. A talaj javítását egy „mozgó üzem” végzi, amelynek valós időben „tudnia kell”, hogy az adott helyen mennyi és milyen LNC-keveréket kell a talajba juttatni. A probléma megoldása a szoftvervezérelt automatizálás: a Desert Control a Siemens mérnökeivel együtt fejlesztette ki azt a rendszert, amelyet alkalmazva a mobil talajjavító egység valós idejű adatok alapján, hatékonyan, ráadásul folyamatos kontroll mellett képes elvégezni a feladatot.