Nagyot nőttek Balogh Petyáék bevételei, ám a nyereség csak módjával gyarapodott

Az előző év azonos időszakához mérten nagyjából 58 százalékkal, csaknem 724 millió forintra nőttek az STRT Holding főtevékenységének bevételei az első fél évben – közölte a BÉT Xtend-platformján jegyzett cég csütörtök délután.

Balogh Petya, az STRT Holding vezérigazgatója és frontembere / Fotó: Kallus György

A bevételeken belül a pénzügyi instrumentumok átértékeléséből 67 százalékos bővüléssel közel 482 millió forint származott, míg az oktatásból, mentorálásból 237 millió forint, azaz 63 százalékkal nagyobb bevétel folyt be, mint egy évvel korábban.

Egyedül a befektetések értékesítéséből származó árbevétel esett vissza, 25 millió forintról 5 millióra. Osztalékban pedig, akárcsak tavaly, idén sem részesült a holding.

Alaposan megugrottak azonban a startupinkubátor cég költségei is. Az anyag jellegű ráfordítások több mint a kétszeresükre, 231 millió forintra, míg a személyi kiadások 56 százalékkal, 241 millió forintra híztak.

Mindennek eredményeként az STRT üzemi eredménye 9,4 százalékkal, 233 millió forintra gyarapodott.

További jelentős költségnövekedést szenvedett el Balogh Petyáék cége jövedelemadó-ágon is, hiszen ezen a soron a tavalyi 30,6 millió forinttal szemben 47,7 millió forintra emelkedett a közteher.

Az adózott eredmény csak minimális mértékben, 184,86 millió forintról 187,1 millió forintra nőtt.

Mivel pedig a vállalat az előző év első fél éve óta több körben bocsátott ki új részvényeket, az egy részére jutó nettó profit (EPS) 41,61 forintról 35,7 forintra apadt.

Az STRT részvényei az új kibocsátások ellenére év eleje óta egyébként 866 forintról 1000 forintra értékelődtek fel.

Szintén csütörtöki hír, hogy az STRT Holding részt vett az első magyar AI-szövetbankot elindító vállalat megalapításában is.