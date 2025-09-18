Kritikus szint alá esett a Wizz Air árfolyama, jöhet-e fordulat a papírban?

Beesett 50 napos mozgóátlaga alá a Wizz Air árfolyama szerdán Londonban, a részvények 12,59 angol fonton búcsúztak a parkettől, ami 4 pennyvel múlja alul a befektetők által árgus szemmel figyelt kritikus szintet.

Támaszuk alá kerültek a Wizz Air részvényei / Fotó: Mazur Travel / Shutterstock

Leszálló ágban a Wizz Air

Az 50 napos mozgóátlagot ugyanis a piac egy olyan erős támasznak tartja, amelynek a beszakadása mindenképpen negatív jelzés. Jelentheti a korábbi emelkedő trendről egy csökkenő trendre való potenciális átfordulást, illetve a már kialakult leszálló ág felerősödését is. Persze önmagában ez a mutató sem meghatározó eladási jel, más technikai és fundamentális jelzésekkel, elemzésekkel együttesen kell értelmezni.

A Wizz Air esetében azonban egyértelműen csökkenő trendről van szó, lévén az árfolyam

az utóbbi fél évben 17,7 angol fontról 29 százalékkal zuhant, az elmúlt hónapban pedig csaknem 9 százalékos volt a lemorzsolódás.

Az elemzőcégek sem igen kímélték az utóbbi időben a fapados légitársaságot. A Royal Bank Of Canada július 29-én például 13 fontról, 12,50-re csökkentette a Wizz Air célárát, és tartási ajánlást adott a papírjaira. Négy nappal korábban pedig a legnagyobb amerikai bank, a JPMorgan is 13,50 fontról 11 fontra szállította le a célárat, miközben szintén tartást ajánlott.

A Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusa is tartást mutat, ám a mediáncélár a jelenlegi 50 napos mozgóátlagot meghaladó 13 angol font.

Merész fordulatba kezdett a légitársaság

A Wizz Air amúgy július 24-én, gyorsjelentése publikálásakor bátor fordulatot, szerkezeti átalakulást jelentett be, aminek persze már megvoltak az előzményei.

A menedzsment azonban aznap erősítette meg, hogy bezárja az Abu-Dzabiban lévő bázisát, és inkább kelet-közép-európai piacaira – Varsót és Romániát külön is megemlítették – koncentrál, amivel párhuzamosan visszavesz a korábbi agresszív, évi 20 százalékos kapacitásbővítési céljából, és mérsékeltebb, évi 10–12 százalékos növekedést céloz meg a következő két-három évben.

Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője az elhatározott lépéseket egy olyan tudatos stratégiai váltásnak minősítette, amely

a nyereséges növekedésre összpontosít,

miközben csökkenti az üzemeltetési nyomást az átmeneti időszakban.

Az irányváltás azonban költségekkel és feszültségekkel is jár, miközben a menedzsmentnek a gyártó hajtómű-ellenőrzései miatt utasszállítási kapacitása csökkenésével is meg kell küzdenie.