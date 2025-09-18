Kritikus szint alá esett a Wizz Air árfolyama, jöhet-e fordulat a papírban?

Beesett 50 napos mozgóátlaga alá a Wizz Air árfolyama szerdán Londonban, a részvények 12,59 angol fonton búcsúztak a parkettől, ami 4 pennyvel múlja alul a befektetők által árgus szemmel figyelt kritikus szintet.
Az 50 napos mozgóátlagot ugyanis a piac egy olyan erős támasznak tartja, amelynek a beszakadása mindenképpen negatív jelzés. Jelentheti a korábbi emelkedő trendről egy csökkenő trendre való potenciális átfordulást, illetve a már kialakult leszálló ág felerősödését is. Persze önmagában ez a mutató sem meghatározó eladási jel, más technikai és fundamentális jelzésekkel, elemzésekkel együttesen kell értelmezni.
A Wizz Air esetében azonban egyértelműen csökkenő trendről van szó, lévén az árfolyam
az utóbbi fél évben 17,7 angol fontról 29 százalékkal zuhant, az elmúlt hónapban pedig csaknem 9 százalékos volt a lemorzsolódás.
Az elemzőcégek sem igen kímélték az utóbbi időben a fapados légitársaságot. A Royal Bank Of Canada július 29-én például 13 fontról, 12,50-re csökkentette a Wizz Air célárát, és tartási ajánlást adott a papírjaira. Négy nappal korábban pedig a legnagyobb amerikai bank, a JPMorgan is 13,50 fontról 11 fontra szállította le a célárat, miközben szintén tartást ajánlott.
A Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusa is tartást mutat, ám a mediáncélár a jelenlegi 50 napos mozgóátlagot meghaladó 13 angol font.
A Wizz Air amúgy július 24-én, gyorsjelentése publikálásakor bátor fordulatot, szerkezeti átalakulást jelentett be, aminek persze már megvoltak az előzményei.
A menedzsment azonban aznap erősítette meg, hogy bezárja az Abu-Dzabiban lévő bázisát, és inkább kelet-közép-európai piacaira – Varsót és Romániát külön is megemlítették – koncentrál, amivel párhuzamosan visszavesz a korábbi agresszív, évi 20 százalékos kapacitásbővítési céljából, és mérsékeltebb, évi 10–12 százalékos növekedést céloz meg a következő két-három évben.
Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője az elhatározott lépéseket egy olyan tudatos stratégiai váltásnak minősítette, amely
Az irányváltás azonban költségekkel és feszültségekkel is jár, miközben a menedzsmentnek a gyártó hajtómű-ellenőrzései miatt utasszállítási kapacitása csökkenésével is meg kell küzdenie.
A Wizz szeptember elején közölte, hogy a szerkezetátalakítás következő lépcsőfokaként jövő év március közepéig teljesen kivonul Bécsből, miután korábban már bejelentette, hogy Pozsonyban nyit új légibázist.
Mivel a két város légvonalban 55 kilométerre esik egymástól, viszont a költségek szempontjából a távolság fényévnyi, a kezdeti kiadások ellenére hosszabb távon számottevő összegeket takaríthat meg a magyar hátterű diszkontszolgáltató.
Bécsben a Der Standard szerint a légitársaságoknak például utasonként egy 12 eurós légi közlekedési adót kell fizetniük, ami, mondjuk, egy 60 eurós fapados menetjegy esetében eléggé megdobja az összköltséget. Ilyen sarcot sem Budapesten, sem Pozsonyban nem vetnek ki a légitársaságokra.
A költözést követően a Wizz Air novembertől 18 járatot indít Airbus A320 és A321 repülőgépeivel, amelyek egyenként közel 230 utas befogadására alkalmasak. A hároméves üzemeltetésre a Wizz ráadásul a Daily News szerint 5,2 millió eurós állami támogatásban is részesül, ami járatonként körülbelül 2000 eurónak felel meg.
Azaz Pozsonyban nem kell légi közlekedési adót fizetnie a Wizz Airnek, ehelyett állami támogatásban részesül, sőt elnyerte a Pozsony és Kassa közötti belföldi járatok üzemeltetésére kiírt kormányzati pályázatot is.
Csalhatatlanul bizonyítja a kalkuláció helyességét a Wizz legnagyobb riválisának, az ír Ryanairnek a szerdán bejelentett válaszlépése is. A szlovák fővárosban már eddig is jelen lévő írek tudniillik három repülőt Bécsből szintén Pozsonyba helyeznek át. Október végétől pedig hét új útvonalat indítanak a szlovák fővárosból, melyek többsége átfedésben van a Wizz Air új úti céljaival.
Ferihegyhez hasonlóan a pozsonyi repülőtér is rekordot rekordra halmoz. Augusztusban 355 658 utast szolgáltak ki, ami 11 százalékos bővülés tavaly augusztushoz mérten, és minden idők legjobb nyár végi eredménye.
A Wizz Air tehát jó irányban indult el, de most tart a váltás legnehezebb szakaszánál, amit a részvény árfolyama is tükröz.
Remélhetőleg Bukta Gábornak lesz igaza, aki július végén vételi ajánlást adott a Wizzre, részvényei célárát pedig 20 fontra emelte, ami több mint 60 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
A célár emelése tükrözi a megfontoltabb stratégiai iránymutatást, a várhatóan kisebb árazási nyomást a következő évekre, valamint a lassabb ütemben növekvő adósságtömeget, mely a tőkeáttétel javulásához vezethet
– indokolta a célárat az elemző.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.