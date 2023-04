Már kedden is erős volt a forint, de akkor még nem tudta szignifikánsan letörni az euró-forint árfolyama a 377,20-as támaszt. Szerdán azonban újabb lendületes teszt kezdődött, s a jegyzés többször is 375 közelében járt. A forinterősödéshez most nem lehet fundamentális hírt illeszteni.

Fotó: Getty Images

Ha tőzsdezárásig 377 alatt marad a jegyzés, akkor

a 372 közelében húzódó támaszig nyílhat tere a forint erősödésének.

Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője úgy véli, hogy a forint erősödését most a technikai indikátorok is támogatják, s a trendcsatorna is az erős irányba mutat. A következő technikai megálló a 371,87-nál húzódó Fibonacci-szint lehet. Mint mondta,

a forint erősödése most elsősorban technikai alapon magyarázható,

ha nem jelent meg új információ a magyar piaccal kapcsolatban. Bár a kedvező nemzetközi hangulat támogató.

Arról sem szabad elfeledkezni – tette hozzá, hogy pénteken és hétfőn a pesti parkett zárva lesz, de a devizapiacok működnek. Az úgynevezett

illikvid piacon, ahol kevés szereplő van,

s ők sem kifejezetten szakértői a magyar piacnak, egy-egy nagyobb pozícióval időlegesen befolyásolni lehet az árfolyamot. Számítani kell rá, hogy

a napon belüli volatilitás megnövekedhet.

És mindkét irányban lehetnek erős árfolyamkilengések a londoni brókerek által irányított piacon.