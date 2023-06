Megállíthatatlanul terjed a streamingpiacon a hirdetési láz. Most az Amazon is fontolgatja, hogy elindít egy reklámokkal támogatott csatornát a Prime Video streamingszolgáltatásában. A Wall Street Journal információi szerint bár kezdeti szakaszban vannak a tárgyalások, hetek óta folynak a megbeszélések, miután az üzletágban költségcsökkentő felülvizsgálatok indultak, amik több tízezres elbocsátásokat is eredményezhetnek.

Fotó: Shutterstock

Az e-kereskedő óriás idei első negyedéves gyorsjelentése ugyanis kijózanítóan hatott,

egyre nagyobb a befektetői bizonytalanság az óriásvállalat körül.

Hiába állja a versenyt a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásában olyan riválisokkal szemben, mint a Google és a Microsoft, a türelmetlen befektetőket aggodalommal tölti el a csigalassúságra váltott bevételnövekedés. És ez minden területre kihat, különösen, hogy a hirdetési üzletág a makrogazdasági kihívások ellenére folyamatosan növekszik.

A vállalat reklámbevétele 9,5 milliárd dollár volt az idei első negyedévben,

ami 21 százalékos bővülés az előző évhez képest. Az Insider Intelligence szerint a vállalat a Google és a Meta után a harmadik legnagyobb szereplő a digitális hirdetési piacon az Egyesült Államokban. És a reklámozók nagyon szeretnék, ha az Amazon hirdetési felületet kínálna a Prime Video szolgáltatáshoz, ami más streamingplatformok, köztük a Netflix és a Disney hasonló lépéseit követné.

A hirdetők az eddiginél

nagyobb hozzáférést szeretnének a prémiumfilmekhez és -műsorokhoz, amelyek eddig jórészt reklámmentesek voltak.

A Prime Video jelenleg minden olyan ügyfél számára elérhető, aki havi 14,99 dollárt fizet az Amazon Prime tagságért, de külön is előfizethető havi 8,99-ért. A népszerű filmek mellett olyan műsorokat kínál, mint a The Marvelous Mrs. Maisel vagy a sportkínálatból az amerikaifutball-liga, az NFL mérkőzései. Továbbá a Prime Video hozzáférést ad az Amazon ingyenes, reklámokkal támogatott videoszolgáltatása, a Freevee tartalmához.

Az ügyet ismerők szerint az e-kereskedelmi óriás

külön tárgyal a Warner Bros. Discovery és a Paramount Global képviselőivel,

hogy a Prime Video reklámokkal támogatott csatornájának felhasználói ezekre a tartalmakra is feliratkozhassanak. Egyelőre egyik cég sem kommentálta a lapértesüléseket.

Az Amazon sem erősítette meg a terveiről szóló piaci pletykákat, és a Wall Street Journal forrásai szerint még nyitva az út a visszalépés irányába is. Az biztos, hogy a hirdetéses csatorna bevétele fedezetet nyújtana a filmek és műsorok költségeire, márpedig

Andy Jassy vezérigazgató most minden üzletágtól jövedelmezőséget vár.

Elődje, az alapító vezérigazgató

Jeff Bezos a profit helyett a videós szórakoztató szolgáltatás bővítésére koncentrált.

Például 2017-ben az Amazon 250 millió dollárt fizetett az új A Gyűrűk Ura sorozat elkészítésének jogaiért. A nyolc epizódból álló sorozat, A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi első évada a jogdíjszerződéssel együtt

minden idők egyik legdrágább sorozata lett, 715 millió dollárral.

Ehhez képest az Amazon

tavaly 7 milliárdot költött

eredeti műsorokra és élő sportközvetítésekre.

A Netflix tavaly ősszel kötött partnerségi megállapodást a Microsofttal, hogy hirdetésekkel kompenzálják a kieső bevételeket. És a Walt Disney is megszórta hirdetésekkel a reklámmentes csatornáit.