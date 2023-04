Gyorsan jött, gyorsan el is búcsúzott az a 11 százalékos árfolyamnyereség, amelyet az Amazon a csütörtöki New York-i tőzsdezárást követően publikált első negyedéves gyorsjelentésével felszedett magára. Olyannyira, hogy az e-kereskedelmi óriás már 2 százalékos mínuszban várja a pénteki tőzsdenyitást. A befektetők már évek óta az internetes szolgáltatásokat tekintik az Amazon legfőbb növekedési forrásának, és igencsak hozzászoktak a lendületes tempóhoz. Ez azonban most alábbhagyott, a negyedévben csupán 15,8 százalékkal bővült az ezeket összefogó AWS üzletág forgalma.

A megszerzett ügyfelet bármi áron meg kell tartani – adták ki a jelszót az AWS-nél.

Fotó: Tada Images / Shutterstock

Eleinte megnyugtatóan hatott a cégvezetés a megjegyzése, hogy az AWS állja a rivális felhőszolgáltatókkal a mesterséges intelligencia (MI) egyre szélesebb körű gyakorlati alkalmazására fókuszáló versenyt, de azt már negatívan értékelték, hogy a következő időszakban a menedzsment inkább a megrendelői kör megtartására, mint növelésére koncentrál. Magyarázatuk szerint ügyfeleik a gazdasági bizonytalanságok miatt turbulens időszakra számítanak, emiatt visszafogják ez irányú kiadásaikat. Sőt,

ez a folyamat már meg is kezdődött, és mély nyomot hagyott az AWS növekedési tempóján, amely történelmi mélységbe süllyedt.

A sötét jövőképet Brian Olsavsky pénzügyi igazgató festette fel, mélyütést adva az árfolyamnak. Szavaiból kiderült, hogy az Amazon hosszú távon is foggal-körömmel ragaszkodik a már meglévő ügyfélköréhez, és segít nekik a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos költségcsökkentési terveik kidolgozásában. Magyarra fordítva az üzenet azt jelenti, hogy az AWS bevételei még lassabb tempóban növekedhetnek a közeljövőben. Az áprilisi adat is ezt támasztja alá, az éves összevetésben 5 százalékos pluszbevétel marginálisnak mondható az AWS életében.

Az Amazon hirtelen változó befektetői megítélése jól mutatja az óriásvállalat körüli bizonytalanságokat. Jeff Bezos alapító-vezérigazgató háttérbe vonulásával utódjára,

Andy Jassyre hárul a feladat, hogy az Amazon radikális költségcsökkentési programját végrehajtsa.

Jassy nehéz helyzetben van, hiszen épp akkor kell a beruházások visszafogásáról döntenie, amikor a mesterséges intelligencia hasznosítására a versenytársak dollármilliárdokat költenek – és nem is hiába, ahogy azt a Facebook és a Microsoft friss gyorsjelentései visszaigazolták a héten.

Jassy ugyanakkor jelezte, hogy tudatában vannak, hogy a generatív mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű elterjedése – amely képes szöveget, képeket és egyéb tartalmakat létrehozni a múltbeli adatokból – hatalmas lehetőség az Amazon felhőszolgáltatási üzletága számára. A cég ennek megfelelően saját MI-eszközöket fejlesztett ki, amelyek a szintén saját fejlesztésű csipjeiket használják az Amazonnal szerződött vállalkozások hatékonyabb kiszolgálását eredményezve.

A mesterséges intelligenciát a logisztikában is alkalmazza az Amazon.

Fotó: Frederic Legrand

Ez bizakodásra az okot

– hangoztatta Andy Jessy, aki inkább az Amazon többi részlegénél suhogtatja az ostort és rendel el brutális költségcsökkentést, szolgáltatások leállítását. A vállalatóriás novemberben jelentette be első nagy leépítési hullámát, azóta 27 ezer embert küldtek, illetve küldenek el. A márciussal zárult negyedévben a teljes foglalkoztatotti szám 10 százalékkal, 1,47 millió főre csökkent. Ismert szolgáltatásaik közül megszüntették például a Halo egészségügyi monitoringrendszert, míg logisztikai megoldásaik optimalizálásával közelebb vitték az árut a megrendelőhöz, a kiszállítási költségek jelentős csökkenését elérve.

A takarékossági intézkedéseknek köszönhetően az Amazon a piaci várakozásokat felülmúló, 127,36 milliárd dolláros negyedéves bevételt ért el,

szemben az egy évvel korábbi 116,44 milliárddal, miközben a tavalyi 3,84 milliárd dolláros veszteséget 3,17 milliárdos adózott nyereségbe fordította át. Az Amazon a folyó negyedévre 127 milliárd és 133 milliárd dollár közötti bevételt vár. A Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint az AWS növekedési üteme „pokolian lassú”, ezért idejét látják a profitrealizálásnak, annak, hogy a cég idei 28 százalékos árfolyam-növekedését pénzre váltsák.