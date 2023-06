A Hidroelectrica közelgő IPO-ja a Bukaresti Értéktőzsde egészére is jelentős hatással lesz, tekintve, hogy nagy súllyal fog bekerülni a román tőzsdeindexbe, más papírok nyomás alá kerülhetnek (például Petrom, Banca Transilvania), amelyek véleményünk szerint már jelenleg is alulértékeltek. Emellett az MSCI Emerging Watchlistre is bekerülhet a román piac a Hidroelectrica tőzsdei debütálásának köszönhetően, bár erre még legalább egy évet várni kell.

Zöld jelzést kapott az európai méretekben is az élmezőnybe tartozó román vízerőmű-társaság IPO-ja.

Fotó: AFP

A Hidroelectrica vízerőművei üzemeltetése révén Románia villamosenergia-termelésének negyedét adja. A nagyságrendek érzékeltetésére: a Hidroelectrica éves áramtermelése a paksi atomerőművel azonos szintű egy jó vízügyi évben, azaz Magyarország villamosenergia-termelésének majdnem a felét tudná biztosítani (16,5 terawattóra vs. magyar áramtermelés 35 terawattóra). Ráadásul a legtisztább áramtermelési formából.

Sokak számára ismerős a dunai Vaskapu vízerőmű, amely a Hidroelectrica legfontosabb eszköze, egymaga 5,3 terawattóra áramot termel, azaz a cég áramtermelésének 30 százaléka hozzá köthető. Fontos látni, hogy a román árampiacon nemcsak a megtermelt áram mennyisége és annak minősége miatt kiemelkedő fontosságú a Hidroelectrica, hanem az árampiacon betöltött balanszírozó tevékenysége miatt is.

Tehát ha az időjárásfüggő áramtermelés a pillanatnyi áramkereslethez képest túlságosan magas, akkor a Hidroelectrica ki tudja használni a kialakuló alacsony (akár negatív) áramárat azzal, hogy a szivattyúk segítségével magasabb víztározókba pumpálja a vizet, majd a fogyasztási csúcs idején egy magasabb áramár mellett értékesíti a víz leengedése során megtermelt áramot.

A cég jelenlegi tulajdonosai a román állam (80,06 százalék) és a tőzsdén jegyzett Fondul (19,94 százalék) román alap, az utóbbi tulajdonos tervezi értékesíteni optimális esetben a teljes részvénycsomagot.

Nagy változáson ment keresztül a Hidroelectrica az elmúlt tíz évben, a változás főképp a korábbi felelőtlen vállalatirányítás angolszász mintára való megújítását, a szervezet átalakítását, a céget csődbe irányító menedzsment lecserélését foglalta magában. Mára a vállalat az egyik, ha nem a legjövedelmezőbb megújuló erőművel foglalkozó vállalat Európában.

A vízenergia szerepe felértékelődött az energiaválság és a klímavédelem miatt.

Fotó: Shutterstock

Minden egyes megawattóra áram megtermelésén 50 százalékos adózott eredménye van, míg a hozzá legközelebb álló osztrák szektortársának, a Verbundnak 19 százalékos. Mindent összevetve, nem számolva a növekedési lehetőségekkel, akár 12-15 milliárd eurós piaci kapitalizációjú lehet a tranzakció.

A Hidroelectrica-IPO miatt már év eleje óta alulteljesítettek a román papírok a régió többi indexéhez képest (3 vs. 15 százalék átlagos év elejétől számított hozam). A vízerőmű cég papírjaival várhatóan július elején kezdik a tőzsdei kereskedést. A Hidroelectrica azon a napon kerül be a román BET indexbe, és várhatóan ősszel pedig a Cetop KKE-cégeket összefoglaló indexébe.

A BET indexnek rövid távon azért van jelentősége, mert Romániában jelentős a magánnyugdíjpénztári vagyon, meghaladja a 20 milliárd eurót. A nyugdíjpénztárak részvénykitettsége körülbelül ennek 20 százaléka, amelynek jelentős része a helyi román tőzsdei papírokon csapódik le.

Miután a Hidroelectricának a súlya jelentős lesz a román indexben, várhatóan a nyugdíjpénztárak helyet csinálnak a papírnak más részvények kárára. Már a tavalyi évben lehetett számítani az IPO-ra, ezért a tényleges átsúlyozás mértéke kérdéses, de az IPO megvalósulásáig és az első kereskedési napig a többi BET-indextag ára nyomott marad véleményünk szerint.

Vélhetően a nyugdíjpénztári portfóliómenedzserek már készülnek év eleje óta az IPO-ra, de a kereskedés időpontját megelőző napokban előfordulhatnak nagymértékű negatív ármozgások, amiben lehetőséget látunk. Jelenleg ugyanis Románia az MSCI Frontier indexének a tagja, ám a Hidroelectrica tőzsdei bevezetésével látótérbe kerül az MSCI Emerging fejlődő országokat magába foglaló indexe, ami a külföldi befektetők egy széles körét hozná magával a román piacra.

A Bukaresti Értéktőzsdén tárt karokkal várják a Hidroelectricát.

Fotó: Northfoto

A bukaresti értéktőzsde papírjai általánosan vonzó fundamentális szorzókon forognak (5,7 PE). Azon belül is várhatóan a Banca Transilvania és a Petrom lesz tag az MSCI Emerging indexben a Hidroelectrica mellett, tehát külföldi befektetők is nagy érdeklődéssel fordulhatnak e papírok felé hosszú távon.