Csoportszinten sokat javultak az Opus Global első negyedéves eredményei az előző év azonos időszakához mérten, holott a cégnek a működési ráfordítások – azon belül pedig különösen az anyagköltségek – tetemes megugrásával kellett szembenéznie – állapítja meg az Equilor kedden publikált negyedéves elemzése a vállalat gyorsjelentésének közzétételét követően néhány nappal.

Fotó: Alexander Pohl / AFP

A bevételek 71 százalékos növekedése azonban nagyot vert a 61 százalékkal emelkedő költségekre, így éves szinten az üzemi eredmény (EBIT) 413 százalékkal, 15,1 milliárd forint fölé nőtt.

Árokszállási Zoltán, az Equilor vezető elemzője hozzáteszi, a számottevő növekedést újabb akvizíció nélkül érte el a cég, így az adatok összehasonlíthatóságát nem torzítják egyszeri tételek.

Az Opus adózás utáni 10 milliárd forintos nyeresége az előző évi teljes nettó profit 49 százalékát teszi ki.

A vállalat ipari szegmensén belül a tárgyidőszakban is az építőipar vitte a prímet, amely az üzletág üzemi eredményének mintegy 90 százalékát termelte meg.

A forgalom a teljes szegmensben 67 százalékkal, míg az építőipari divízióban 72 százalékkal bővült, itt is felülmúlva a működési költségek rendre 50, illetve 54 százalékos növekedését.

Az ipari szegmens bevételeinek mintegy felét a csoport zászlóshajója, a Mészáros és Mészáros Zrt. hozta.

Bár az építőipari ágazat figyelemre méltó javulásról számolt be, a gazdasági kilátásokat továbbra is beárnyékolják a bizonytalanná vált kormányzati megrendelések. A nehézipari alszegmens ugyanakkor üzemi szinten is pozitív eredményt mutatott fel, de csak kismértékben járul hozzá a teljes ipari szegmenshez – emeli ki Árokszállási Zoltán.

A turizmus ágazat teljesítménye is szignifikánsan javult, és pozitív működési EBIT-ről számolhatott be. Az üzletágon belül a Hunguest Hotels termelte a bevételek nagyjából 95 százalékát.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari üzletág üzemi szinten pozitív eredményt ért el, bár az adózás utáni eredménye negatív volt, mivel a pénzügyi műveletek soron tetemes veszteséget szenvedett el. Éves szinten azonban így is előrelépett az ágazat, melynek legmeghatározóbb részét az élelmiszeripari alszegmens teszi ki.

Az energiaágazat vegyes képet mutatott, hiszen míg a gázszolgáltatás üzemi eredménye a duplájára, azaz közel 7,2 milliárd forintra nőtt, és az adózás utáni eredmény is több mint 92 százalékkal ugrott meg, csaknem 4,3 milliárd forintra; az áramszolgáltatás ezzel szemben már üzemi szinten is 4,4 milliárd forintos veszteséget termelt, ami tekintélyes visszaesés a bázisidőszak 2,1 milliárd forintos nyereségéhez képest.