Hétfőn is adták, kedden is adják az Opus-részvényt. Bár ezzel nem lóg ki a sorból a papír, hiszen a BUX is lefelé korrigál. Annál feltűnőbb a több hónapja tartó lecsorgás. A kurzus 115 forintnál jár, pedig az Equilor április elején 232 forintos célárral vételre ajánlotta a részvényt. A célár még most is érvényben van, de egy régebbi modell alapján született, amely felülvizsgálat alatt áll.

Fotó: Alexander Pohl

Nem okozott nagy negatív meglepetést az Opus 2022-es éves jelentése, de a gazdasági környezet, különösen a magas infláció nyomás alatt tartja a részvény árfolyamát

– mondta a VG-nek Puzsár József, az Equilor elemzője. Hozzátette: nagy a súlya a turizmusnak, az építőiparnak és a mezőgazdaságnak a vállalat tevékenységében. Mivel az Opus elsősorban

a vidéki szállodák szegmensében erős, ezért érzékenyen érinti a belföldi turizmus visszaesése,

mert a külföldiek nagyobb száma elsősorban a fővárosi forgalomban hozott fellendülést.

Emellett a kormányzati nagyberuházások is lelassultak, s az uniós források körüli bizonytalanság is érinti a társaságot. Ehhez jön még, hogy a tavalyi gyenge éve volt a magyar mezőgazdaságnak. Idén a részvény pályája lecsorgást mutat, s bár az elmúlt egy hónapban inkább stagnált a kurzus,

jelenleg nincs olyan katalizátor, amely árfolyam-emelkedést indíthatna.

Az építőipar, a turizmus vagy az uniós pénzek újbóli áramlása adhatna lökést a kurzusnak.

Mint azt az Equilor elemzője elmondta, olyan vezető szerepet a közeljövőben vélhetően nem várhatunk a részvénytől, mint a 2017-es kispapírrali idején, amikor a kisbefektetők felfokozott érdeklődése 800 forint közelébe hajtotta a kurzust. Akkoriban

olyan növekedési potenciált látott bele a piac a részvénybe, amelyet az Opus nem tudott valóra váltani.

Ugyanakkor az évek óta tartó lecsorgással nem lóg ki a papír a sorból, hiszen a pandémiás válság, majd az ukrajnai háború piaci hatásait is kezelnie kellett a társaságnak.

A konszolidációs folyamatok és a turbulens, nehezen tervezhető gazdasági környezet ellenére remek évet zárt az Opus, az EBITDA csaknem duplázódott egy év alatt. Ez bizonyítja, hogy a holding négy alappillérének számító iparágak válságállók, a társaság tőkeszerkezete stabil, ami a lehetővé teszi az eredményesség növelését

– mondta a VG-nek április elején Vida József, az Opus igazgatóságának elnöke, hozzátéve: a holding a diverzifikált portfólión alapuló üzletstratégia mentén halad, újabb akvizíciókat nem terveznek, de a gazdasági helyzet konszolidációja esetén