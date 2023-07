A kriptopiaci befektetések kapcsán a legtöbbeknek két dolog jut eszébe: az egyik a szektor mérhetetlen kiszámíthatatlansága, a másik pedig a legnagyobb kriptodeviza, a bitcoin.

A kriptodevizák az elmúlt pár év során a teljes ismeretlenségből a tőkepiacok legújabb sztárjaivá váltak, a szektor értéke 2021-es történelmi csúcsán meghaladta a háromezer milliárd dollárt is. A kapitalizáció azóta hatalmas kilengéseken ment keresztül, alaposan benézett az ezermilliárd dolláros lélektani határ alá is, jelenleg valamivel felette, 1,26 ezermilliárd környékén alakul, év eleje óta egy több mint ötven százalékos ralit tudva maga mögött.

A pillanatnyi kép azonban a szektor ezen tájékán sem biztosíték semmire, ugyanis volt már rá példa, hogy a kapitalizáció egy hónap alatt 800 milliárd dollárral csökkent.

Milyen kriptodevizába érdemes még ilyen körülmények közt is fektetni? Mutatunk hat olyan projektet, amit az elemzők nagyra tartanak, befektetési tanácsként ugyanakkor listánkat semmiképpen nem szabad értelmezni, mivel a piaci környezet kiemelten instabil, így az önálló háttérkutatás minden körülmények között fokozottan indokolt.

Érdemes bitcoint venni?

A bitcoin, mint a legnagyobb kriptodeviza széleskörű elfogadottsággal rendelkezik már napjainkban, ahol lehet kriptóban fizetni, ott gyakorlatilag mindenhol a bitcoint kínálják fel, mint közvetítő valuta. A bitcoin egymaga a teljes kriptopiac kapitalizációjának 46,5 százalékáért felel, tokenjeinek jelenlegi teljes értéke 579 milliárd dollár.

A legnagyobb alternatív deviza árfolyama tavaly hatalmas mélységeket is megjárt, az idei év azonban ismét a szárnyalásáról szólt, melyben nem kis szerepet töltött be az amerikai bankpánik, illetve az elmúlt hetekben a BlackRock bitcoin ETF-iránti kérelme, mely ha valóra válik, minden eddiginél nagyobb lökést adhat majd a legnagyobb kriptodeviza számára.

Jó vétel az ethereum?

A bitcoinhoz nagyságban ugyan fel nem érő, de elfogadottságban legközelebb álló ethereum, mint a második legnagyobb kriptó, szintén előkelő helyet foglal el az alternatív devizák szerelmeseinek szívében. Az ether ugyan "csupán" 229 millió dolláros piaci kapitalizációval bír, a bitcoinnál sokkal szélesebb körű felhasználást tesz lehetővé saját blokkláncán keresztül: a pénzmozgatáson kívül használható okosszerződések létrehozására, NFT-kereskedelemre és Web 3-as projektek építésére is.

Az ether, saját blokkláncának sokoldalúsága és kiemelt környezettudatossága nyomán egyes elemzők szerint sokkal jobban állja majd ki az idő próbáját, mint a nagytestvér bitcoin, ez pedig a token idei árfolyamának alakulásán is visszatükröződik.

Egy kicsi ethereum, egy kevés bitcoinnal meghintve – ez a cardano

A cardanot az ethereum egyik korábbi társalapítója hozta létre 2017-ben, így viszonylag sok az átfedés a két token között. A cardano is az energiahatékonyabb, úgynevezett proof-of-stake protokollt használja, ahogy blokklánca is az etheréhez hasonló, fejlesztőbarát környezetet futtatja.

A cardano ugyanakkor az etherrel szemben, a bitcoinhoz hasonlóan rendelkezik egy felső kapitalizációs határral (45 milliárd dollár), így értékállósága az ethernél ilyen szempontból jelentősebb lehet. A cardano árfolyama tavaly több mint 80 százalékot gyengült, így az egy évvel ezelőtti árakhoz képest relatív diszkonttal lehet hozzájutni.

Pár tű az ezermilliárdos szénakazalban

A kriptopiac jelenleg több mint 10 ezer különböző tokent számlál, így a legnagyobb potenciállal bíró projektek megtalálása joggal hasonlítható egy tű kereséséhez egy ezermilliárd dolláros szénakazalban.

Az avalanche token azonban kifejezetten fényesen csillog a kazal mélyén. Az avalanche különlegessége az azt alkotó blokkláncban, pontosabban a blokkláncok hálózatában rejlik – az avalanche ugyanis lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját láncokat hozzanak létre a token protokollján belül. A projekt alapítói szerint az is elképzelhető, hogy a jövőben minden ember rendelkezik majd egy saját blokklánccal, melyen tárolja minden fontos adatát, az avalanche pedig ehhez képes lesz megfelelő hátteret szolgáltatni.

A 6 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező polygonban is sokan látnak lehetőségeket: a token az ethereum hálózatához kötötten működik, egyik elsődleges célja az ether blokkláncának használhatóságát és kapacitását javítani. Segítségével a jövőben akár potenciálisan végtelen számú Web3-as alkalmazást is lehetne futtatni a blokkláncon.

Listánk utolsó szereplője pedig nem más, mint a blokkláncok közötti kommunikáció egyszerűsítését célul kitűző cosmos hálózat és annak tokenje, az atom. A cosmos azonban a hídépítésen túl lehetőséget ad befektetőinek abba is, hogy beleszóljanak a token és a hálózat jövőbeli fejlődési irányába is, demokratizálva ezzel a blokkláncot. A cosmos egy fájdalmas 2022-t követően mindössze 3,3 milliárd dolláros piaci kapitalizációval büszkélkedhet, a potenciális felhasználás szinte korlátlan lehetőségei azonban estében is nagyobb vonzerővel bírhatnak, mint a jelenlegi értékeltség.