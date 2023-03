A bankpánik halványulásával visszatér a befektetői kalandvágy, így a kockázatosabbnak ítélt eszközök iránt látványosan növekszik a kereslet: a kriptopiac pedig mindezen nagyot kaszál.

Fotó: Vitalij Szova

A legismertebb kriptodeviza árfolyama ugyanis még annak ellenére is dinamikusan növekszik, hogy a Binance kriptotőzsdére a napokban kiemelt médiafigyelem irányult: az amerikai felügyelet ugyanis perbe fogta mind a tőzsdét, mind annak vezetőjét, Csao Csang-penget.

A bitcoint azonban a per nem képes visszafogni, újult lendülettel száguld az árfolyam a 30 ezer dolláros lélektani határ felé.

A legnagyobb kriptoeszköz értéknövekedését a befektetői kalandvágyon és spekuláción túl már a technikai analízis eszközei is alátámasztják: az RSI-mutató, amely az adott eszköz árváltozásának sebessége alapján hivatott előre jelezni annak jövőbeli teljesítményét, a bitcoin esetében közel egyéves gyengélkedés után lépte át a bikapiaci trendet jelentő 50-es szintet, ha ezt a hó végéig tartani tudja, be is betonozza annak létjogosultságát.

A legutóbbi ilyen keresztezéseket követően három hónap elteltével 28, míg 12 hónap múltán 182 százalékos pluszt hozott átlagosan a bitcoin kurzusa.

A legnagyobb kriptodeviza kurzusa szerdán 4,9 százalékot emelkedett, a 29 ezer dolláros szintet is átlépte egy rövid időre. A bitcoin szárnyalása pedig húzza magával a többi, kevésbé ismert kriptoeszköz árfolyamát is: a Ripple (XRP) kurzusa 4,4 százalékos, a Cardano 7 százalékos, emellett a Polygon 3, míg a második legnagyobb kriptó, az Ether 2 százalékos pluszt könyvelt el tegnap.

Az FTX kriptotőzsde bedőléslével meginduló, majd a kriptobarát bankok bedőlésével nagy lángra kapó, most pedig a Binance elleni hadjárattal folytatódó, a kriptóknak az Egyesült Államokból való lassú, de egyre biztosabb kiszorulása azonban korántsem jelenti a szektor hanyatlását: a többi közt Hongkong tárt karokkal várja mind az alternatív devizákat, mind azok szerelmeseit. Egy hongkongi székhelyű befektetési alap például céljául tűzte ki, hogy százmillió dollárnyi tőkét von be, majd ezt az összeget különböző kriptostartupokba fekteti, hogy ezzel is támogassa az ázsiai állam kriptoközponttá válási törekvéseit.