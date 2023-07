Jó néven vette a forint az MNB higgadtságát

Majdnem egyhetes csúcsra erősödött a forint, miközben Virág Barnabás alelnök a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatcsökkentését követően a kilátásokról beszélt újságíróknak, majd ugyanolyan hirtelenséggel visszavonult a korábbinál is gyengébb szintekre.

Az árfolyam-ingadozásban nincsen semmi meglepő, hasonlót láthattunk a legutóbbi hónapokban a nagy nemzetközi jegybankok kamatdöntései környékén is. Az MNB esetében már megfordult a korábbi kamatemelési ciklus, ettől más jegybankok sincsenek messze, és a devizapiaci befektetők annak megfelelően rendezgetik át pozícióiakat, ahogyan a kamatvárakozások, illetve az egyes gazdaságok kamatai közti rések alakulnak.

A forint esetében további bizonytalanság, hogy árfolyamát a dollár-euró kereszt változásai is befolyásolhatják, márpedig a héten ülést tart a Federal Reserve és az Európai Központi Bank is, és elkezdik közölni az európai országok júniusi inflációs adatait is.

Az MNB esetében az egynapos betéti kamat keddi 100 bázispontos további csökkentését a piaci résztvevők beárazták, majd a kamatkilátásokat latolgatva elsőre pozitívan reagáltak Virág Barnabás kommentárjaira, és 378,4 környékéről több mint egy forintot erősödött az árfolyam, 377,4-en is túlra, az elmúlt majdnem egy hét legerősebb szintjére.

Virág arról beszélt, hogy az MNB megtartja a fokozatos kamatcsökkentések politikáját, amit a piac már ismer. Újságírói kérdésre, hogy gyorsíthatnak-e a kamatcsökkentés ütemén, azt mondta, nem érdemes rángatni a kamatokat, ha pedig az infláció csökken, akkor legfeljebb hamarabb érhetik el a pozitív reálkamatot. Egyben leszámolt azokkal a spekulációkkal is, hogy az MNB hagyná a forintot gyengülni: új szemlélettel kell az árfolyamhoz hozzáállni, stabil, kiszámítható árfolyamközegre lenne szükség.

A forintnak nem árthattak azok az alelnöki kommentárok sem, hogy régiószerte és nálunk is élénk bérnövekedésre kell számítani, de ez csak ott fenntartható alacsony infláció mellett, ahol ezt megalapozva nő a termelékenység is. Ennek ellenére még a sajtótájékoztató közben élesen fordulatot vett a forint, és a budapesti kereskedés utolsó órájára a nap mélypontjára, 378,85 környékére tért vissza az árfolyam.

Éles erősödést követően éles gyengülés – ebből aligha olvasható ki trend, és a kilengések folytatódhatnak. Forrás: Stooq

A pozícióátrendezések további kilengéseket okozhatnak a napokban, és akár még a nap hátralevő részében is, mindenesetre a kamatdöntés és a jegybanki kommentárok nem okozhattak fundamentális változást a hazai kamatvárakozásokban. A korábban várt kamatpályáról csak egy nagy forintgyengülés vagy egy nagyobb inflációs sokk térítheti le az MNB-t a következő két hónapban – írta elemzői jegyzetében a Capital Economics.