Virág Barnabás: az élénkülés jelei látszódnak a magyar gazdaságban

Továbbra sincs napirenden az alapkamat csökkentése, a jegybank a következő időszakban is fokozatos, óvatos és kiszámítható megközelítést alkalmaz – jelentette ki Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kamatdöntő ülés után. Hozzátette, júliusban az élelmiszerárak csökkenése tovább erősödött a kormány intézkedéseinek is köszönhetően, az végén pedig akár 7 százalékra is süllyedhet az infláció. A gazdaságról azt mondta, a harmadik negyedévben már látszódnak az élénkülés jelei.

3 órája | Szerző: Járdi Roland

3 órája | Szerző: Járdi Roland

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 15 órától tart online háttérbeszélgetést A monetáris politika aktuális kérdéseiről címmel, miután a monetáris tanács a várakozásoknak megfelelően 100 bázisponttal szűkítette a kamatfolyosót. Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság