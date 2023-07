Az Airbnb egyik alapítója, Joe Gebbia több mint 1 milliárd dollár értékben adott túl idén a társaság részvényein, kihasználva azok szárnyalását. Legutóbb július 13-án 71,7 millió dollárért értékesített a papírokból.

Az eladásokat Gebbia azóta pörgette fel, hogy tavaly júliusban kilépett a cégből, jóllehet tagja maradt a felügyelőbizottságnak és a cég nonprofit ágát továbbra is ő vezeti. A szállásközvetítő cég részvényei idén 70 százalékot erősödtek, miután a pandémia után ismét egyre többet utaznak az emberek. A részvények árának emelkedése Gebbia vagyonát is növelte, hiszen még mindig rengeteggel rendelkezik belőlük, így az üzletember vagyona is 2,9 milliárd dollárral nőtt idén, 8,8 milliárd dollárra. Ezzel az Airbnb-alapító a Bloomberg szerint a 254. leggazdagabb a világon.

Gebbia 2008-ban Brian Cheskyvel és Nathan Blecharczykkal alapította az Airbnb-t, ám társai továbbra is teljes állásban a cégnél vannak, Chesky vezérigazgatóként, Blecharczyk stratégiai vezetőként. Gebbia pedig a távozása után megalapította a megfizethető kerti lakokat tervező Samara nevű céget, és a közelmúltban csatlakozott a Tesla felügyelőbizottságához is.

Alapítótársai nem igyekeznek szabadulni a részesedésüktől, Chesky idén csak 7,3 millió dollár értékben adott el részvényt, Blecharczyk pedig egyáltalán nem értékesített a papírokból.