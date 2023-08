Szerdán is folytatódik a BUX szárnyalása, amit most már – keddtől eltérően – a kedvező európai piaci hangulat is támogat. A vezető nyugat-európai börzék rendre 1 százalék feletti pluszban jártak dél körül. A DAX például négyhetes mélypontjáról igyekszik visszakapaszkodni, nagyjából 1,1 százalékos emelkedéssel.

Fotó: Getty Images

A pesti tőzsde vezető indexe eközben a mintegy félszázalékos pluszt jelentő 55 314 pontig jutott délig.

Az Opus Global töretlenül folytatja a száguldást, a június elején még 100 forint környékén vesztegetett papír kurzusa – egy újabb 8,5 százalékos napon belüli vágtával – immár a 275 forintos magaslatot is bevette.

A cég naponta 100 ezer darabot vásárol saját részvényeiből.

A blue chipek közül a Magyar Telekom és a Mol állt az élre. A gyorsjelentését szerda délután közlő távközlési cég papírjai 2,3 százalékkal, 443 forintra lőttek ki, a napi csúcsa eddig a mágikus 444 forint volt.

A hazai olajrészvény sem tétlenkedik, hiszen 1,8 százalékkal, 2708 forintig hajrázott.

A mindenkori csúcsától már csupán 140 forinttól elmaradó Richter némiképp visszafogottabban, 0,4 százalékkal, 9180 forintig drágult.

A csütörtökön jelentő OTP befektetői viszont jelentősebben visszavettek a lendületből, a bankrészvény 1 százalékkal, 13 735 forintra gyengült, bár a forgalma már meghaladta a 3,6 milliárd forintot.

A Telekom-papírok három és fél éves csúcsra repesztettek

Eközben a magyar fizetőeszköz is izmosodik, utoljára 387,6 forintért adták az eurót a bankközi devizapiacon.