A Richter Gedeon Nyrt. az idén a második negyedévben 30,0 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 61,1 százalékkal elmarad az előző év azonos időszakitól, az elemzői várakozásoknak megfelelően – jelentette be a gyógyszeripari vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken. Az összes árbevétel a negyedévben 203,78 milliárd forint lett, 5,6 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Világgazdaság által készített elemzői konszenzus alapján a második negyedévre az elemzők a tavalyi első negyedévinél 6 százalékkal magasabb árbevételt és 60 százalékkal alacsonyabb adózott eredményt vártak.

A vállalat az idén az első fél évben 69,04 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 40,0 százalékkal elmarad az előző év azonos időszakitól, az árbevétel 413,43 milliárd forint lett, ami 14,5 százalékos növekedés.

A jelentés szerint Orbán Gábor vezérigazgató elmondta, hogy a Vraylar néven kapható kiemelt készítmény (cariprazine) vártnál magasabb royalty- (jogdíj) bevétele és a készítményeik iránti általánosan élénk kereslet következtében az árbevétel nőtt 2023 első fél évében. A csoport nyereségessége továbbra is erős, ami visszatükröződik a pénztermelő képességben is, ugyanakkor a számviteli értelemben vett üzemi eredményt több egyedi tényező is negatívan befolyásolta a beszámolási időszakban.

A három hónapos időszakban a jelentés szerint árfolyamnyereséget értek el, aminek az árbevételben mintegy 5,6 százalékos, az üzleti eredményben pedig 4,7 százalékos volt a pozitív hatása.

A gyógyszergyártás árbevétele 362,139 milliárd forint volt az első hat hónapban, 23,7 százalékkal nőtt, ezen belül Európában 18,9 százalékkal, 226,645 milliárd forintra emelkedett a szegmens bevétele. A nőgyógyászati termékcsoport bevétele 129,7 milliárd forint volt az első fél évben, 26,2 százalékkal nőtt egy év alatt. Ezen belül az európai piac bevétele 26,8 százalékkal, 96,6 milliárd forintra nőtt, és minden jelentősebb piacon két számjegyű volt a növekedés.

Magyarországon a teljes gyógyszerpiac 11,5 százalékkal bővült, míg a Richter-termékek kiskereskedelmi forgalma gyorsabb ütemben, 18,4 százalékkal növekedett a rendelkezésre álló piacelemzési adatok szerint.

A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 4,8 százalékos részesedéssel a negyedik helyen áll. A vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,6 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.

A Richter részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyam 9150 forint, a legalacsonyabb 7060 forint volt, a papír csütörtökön 35 forinttal, 0,39 százalékkal, 8930 forintra erősödött.